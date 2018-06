Další Babišova prohra, rozhádaný summit G7 a mazání historie: Vteřiny dne

Vývojáři softwaru PHP PROGRAMÁTOR. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, • vytváření modulů pro systém IS Firon, • práce na zlepšování a rozšiřování UI, Naše požadavky:, • znalost PHP (OOP samozřejmostí), XHTML a CSS (základy HTML 5 výhodou), •pokročilá znalost MySQL, • flexibilita, • znalost javascriptu (jquery framework výhodou), • schopnost a ochota rychle se učit, Novému pracovníkovi nabízíme:, • práci na zajímavých projektech, • časovou flexibilitu - pracovní doba dle vašeho rozvrhu - možnost práce při studiu, • potřebné zázemí práci v mladé, dynamické firmě v rychle rostoucím odvětví, • možnost pracovního růstu, • za tvrdou práci zajímavé ohodnocení odvíjející se dle praxe, Místo a čas:, • nástup: ihned, • místo práce: Liberec, Mrštíkova 399/2b, • pracovní doba: dle dohody, minimálně 20 hodin týdně, V případě Vašeho zájmu o práci v UVM interactive, s. r. o. nám zašlete Váš stručný motivační dopis a profesní životopis. Na jeho základě Vás vyzveme k pohovoru., Kontakt: Jakub Urban / urban@uvm.cz / 602 156 053. Pracoviště: Uvm interactive, s.r.o., Mrštíkova, č.p. 399, 460 07 Liberec 7. Informace: Jakub Urban, +420 602 156 053.

Informační technologie - Informační technologie Programátor 30 000 Kč

Vývojáři softwaru C++ developer. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 65000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: kontakt:Botek Tomáš, e-mail: botek@atollon.com, prvotní kontakt emailem, místo výkonu:Jakubská č.p. 647/2,Praha 1.Vývojář pro standalone desktop aplikaci v technologii AIR a spolupráci na webových rozšířeních. , Požadavky:, Znalost C++, PostgreSQL, zkušenosti s prací s XML, minimálně základy práce na Linuxu / CentOSu. Neměl by ti být cizí nástroj GIT + SVN, měl bys umět navrhovat JSON/SOAP api. Základem bude vše okolo WSDL.. Pracoviště: Atollon cs s.r.o., Jakubská, č.p. 647, 110 00 Praha 1. Informace: Tomáš Botek, .