Protesty proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) pokračují dnes v řadě krajských i okresních měst, kromě Prahy. Demonstrace se konají již ponělikáté, minulé úterý v Praze bylo podle pořadatelů až 120 tisíc lidí.

Organizátoři protestů ze spolku Milion chvilek pro demokracii tvrdí, že premiér Andrej Babiš tím, že do vlády dosadil Marii Benešovou, chce ovlivnit justici. Babiš to odmítá a demisi podávat nehodlá. A to přesto, že demonstranti jej kritizují za vyplácení evropských dotací holdingu Agrofert, který dříve Babiš vlastnil.