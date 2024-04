Sociální sítě v Česku zaplavila fotografie posmutnělé chlapecké tváře provázené popiskem: Zabila mě kulka, na kterou jste se Češi složili (jazykově neupravováno, pozn. red.). K jejímu šíření významně přispěla facebooková stránka Trikolora Praha, která ji zveřejnila, načež lidé snímek začali masově sdílet. Fotografie i popisek ale představují jednoznačnou manipulaci: snímek je z fotobanky a jeho popisek je zavádějící.

Manipulace z pohledu fotografie i použitého citátu. Tak lze hodnotit příspěvek, který se v posledních dnech hojně sdílí na sociálních sítích a který na svou facebookovou stránku umístila i Trikolora Praha, která jej však později stáhla. A proč manipulace? Snímek i popisek v kontextu naznačují, že v důsledku českých sbírek na zbraně a munici pro bojující Ukrajinu umírají děti, symbolizované oním posmutnělým chlapečkem na fotografii. Jenže snímek pochází z fotobanky, vznikl ještě před vznikem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a děti v této zemi neumírají v důsledku české vojenské pomoci, ale především v důsledku protiprávní ruské invaze a okupace Ukrajiny.

Kde se tedy obrázek smutného chlapečka vlastně vzal? Funkcí zpětného vyhledávání obrázků na Google lze snadno zjistit, že identický snímek se už 11. října 2013 objevil v nabídce fotobanky Allphotos (s popiskem Tvář malého chlapce vynořující se z temnoty).

Jeho autorem je litevský fotograf a portrétista Ilya Yakover z Vilniusu. Fotografie je v nabídce fotobanky nabízena s licencí CC0, tedy jako volná k použití, což jinými slovy znamená, že ji lze volně kopírovat, upravovat i distribuovat. V uplynulých 11 letech se také objevila jako ilustrační snímek v celé řadě internetových i magazínových materiálů.

Fotografie smutného chlapečka se už v roce 2013 objevovala v nabídce fotobanky Altphotos. Citát úmyslně zkresluje povahu konfliktuZdroj: Altphotos, CC0

Kdo zabíjí děti?

A jak moc odpovídá skutečnosti popisek fotografie naznačující, že kdyby Češi nepodporovali muniční a zbrojní pomoc Ukrajině, neumíraly by děti? Podle loňské srpnové oficiální tiskové zprávy Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF), největší světové organizace zabývající se ochranou dětí, bylo na Ukrajině od eskalace války v únoru 2022 zabito nejméně 545 dětí a nejméně 1156 jich bylo zraněno.

„Ukrajinské děti a jejich rodiny musely od února 2022 vydržet 18 měsíců nuceného vysidlování, nemyslitelných ztrát a neúprosného násilí,“ uvedl UNICEF loni 24. srpna.

Server Politico citoval ve svém materiálu z loňského 21. září, věnovaném této problematice, vyjádření nositelky Nobelovy ceny za mír Oleksandry Matvijčukové, vedoucí Centra pro občanské svobody (ukrajinské organizace dokumentující ruské válečné zločiny), že teror proti civilistům je součástí ruské vojenské strategie.

Zdroj: Deník„Tyto trestné činy jsou páchány ve všech regionech a pokračují. Jsme připraveni to dokázat u soudu. Protože nadešel čas prolomit ten kruh beztrestnosti a krutosti, který se stal součástí ruské kultury,“ uvedla Matvijčuková v novém dokumentárním filmu Díry po kulkách ukrajinského anglicky vedeného zpravodajského webu Kyiv Independent.

Reportéři Kyiv Independent odvyprávěli v tomto dokumentu příběhy tří dětí, zabitých na Ukrajině ruskými vojáky: 10leté Kateryny Vinarské, 12letého Vladyslava Mahdyka a 15letého Myhaila Ustianivského. Všechny tři děti zastřelili podle reportérů zblízka Rusové.

Podle prohlášení Vyšetřovací komise OSN pro Ukrajinu, učiněného loni v září na závěr její návštěvy v Umanu v Čerkaské oblasti a v Kyjevě, shromáždila komise důkazy o řadě případů porušování lidských práv ze strany ruských ozbrojených sil na Ukrajině, včetně úmyslného zabíjení, nezákonného věznění, mučení, znásilňování i jiného sexuálního násilí a nezákonných deportací chráněných osob i dětí.

Mezinárodní organizace Save the children ve svém prohlášení z 24. února letošního roku uvedla, že za dva roky od eskalace války na Ukrajině bylo zabito více než 10,5 tisíce civilistů, včetně 587 dětí, a téměř 20 tisíc jich bylo zraněno. Za obzvláště smrtelné označila organizace poslední měsíce (tedy období, kdy Rusko zahájilo po roce a půl novou rozsáhlou ofenzívu na severovýchodě Ukrajiny, pozn. red.).

Ve stejný den jako organizace Save the children vystoupil se svým vyjádřením také Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka, který mimo jiné konstatoval, že na okupovaném území byly za poslední dva roky zdokumentovány hromadné popravy, násilná zmizení a potlačování práva na svobodu projevu a shromažďování. Porušování lidských práv ze strany ukrajinských vojenských a bezpečnostních sil tento úřad sice podle svého vyjádření zaznamenal také, ale šlo jen o zlomek rozsahu toho, čeho se dopouštěly ruské síly.

Proruští lháři mezi politiky

Trikolora Praha v návaznosti na rozsáhlou kritiku uveřejnění manipulativní fotografie snímek ze své facebookové stránky stáhla a v úterý 23. dubna tam uveřejnila další post, v němž napsala, že fotografii prý na stránku pražské Trikolory zavěsil jeden její „řadový člen“.

„Příspěvek jsme nestáhli proto, že by věcně nebyl pravdivý, ale proto, že na oné odkazované grafice jsou faktické, grafické i češtinářské chyby. Také si myslíme, že takto emocionálně laděné příspěvky do profesionální politiky a na oficiální stránky nepatří. Na osobní Facebook klidně ano. Proč taky ne, když si to člověk opravdu myslí, že?“ uvedla Trikolora Praha.

V této souvislosti lze dodat, že Trikolora i její čelní představitelé patří mezi ty české politické subjekty, jež své názory velmi často utvářejí a formulují v přesné shodě s lhaním ruské propagandy, přičemž i vyvrácené lži prezentují jako pravdivá fakta.

Liberecká organizace Trikolory například šířila na své facebookové stránce letos v dubnu jako fakt zcela vylhaný příspěvek o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koupil od britského krále Karla III. za 20 milionů liber venkovské sídlo Highgrove House v Gloucesterském hrabství.

Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová zase loni 21. srpna publikovala na svém facebookovém profilu jako pravdivou informaci prokazatelnou lež (v té době navíc již několikrát vyvrácenou) o tom, že v sovětském politbyru, které v roce 1968 rozhodlo o invazi do Československa, měli naprostou většinu Ukrajinci – ve skutečnosti bylo v tomto politbyru kromě jeho šéfa Leonida Brežněva, jenž se narodil v ruské rodině žijící v té době na Ukrajině, pět rodilých Rusů, tři Ukrajinci, jeden Bělorus a jeden Lotyš.

Trikolora přitom není jediná politická strana v Česku, jejíž lidé referují o dění na Ukrajině z pohledu, který co nejvíce nahrává Rusku. Příkladem je třeba europoslanec za SPD Ivan David, který šířil výtvory ruské propagandy už v době před invazí a po jejím zahájení opakovaně publikoval další a další lživé příspěvky útočící proti aktivitám na pomoc Ukrajině.

Protiukrajinské lži publikuje na svém facebookovém profilu Jana Zwyrtek Hamplová fanpage také senátorka za volební obvod Kroměříž Jana Zwyrtek Hamplová. Například loni v únoru sdílela falešné oznámení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, vyzývající občany k mimořádnému vyšetření na tuberkulózu (ve skutečnosti hygienická stanice žádné takové oznámení nevydala) a spojila je s tehdejším výcvikem ukrajinských vojáků.

Když byla upozorněna, že šíří lež, příspěvek smazala a omluvila se, ale dezinformace zveřejňuje dál: minulý týden například sdílela na svém profilu údajnou báseň Jaromíra Nohavici Pro lásku boží, sepsanou na přelomu listopadu a prosince 2022 a nahlížející na konflikt na Ukrajině optikou těch, kdo jej chtějí zastavit splněním ruských požadavků („Je zvláštní doba – což je prostě znát: Do války velet se dnes jaksi nosí, a kdo by mír chtěl, je hned ‚dezolát‘, jenž neklaní se před symbolem kosy,“ píše se v jejích úvodních slovech). Tuto báseň ovšem nenapsal Nohavica, ale textař Marek Řezanka – což také už začátkem prosince 2022 zveřejnila řada médií, včetně Deníku. Hamplová ji však nyní sdílela opět jako Nohavicovu.

Proruské postoje lze vysledovat i u dalších politiků, například u komunistické europoslankyně Kateřiny Konečné nebo předsedy neparlamentní strany PRO Jindřicha Rajchla. Zajímavé je, že s oběma spolupracoval dezinformátor Daniel Sterzik, který od podporování Rajchla přešel právě ke Konečné.