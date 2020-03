Obavy z déjà vu neboli statisíců migrantů plynoucích ze zemí Blízkého východu do Evropy přiměly sněmovnu k nevídané soudržnosti. Všech 164 přítomných poslanců schválilo usnesení podporující kroky ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a celé vlády.

Znamená to, že pokud řecká vláda požádá o další materiální a personální pomoc, česká strana by jí měla vyjít vstříc. „Ve Frontexu nyní máme osmnáct policistů, v rámci sil rychlé reakce jich můžeme nabídnout dalších dvacet. Milion euro jsme uvolnili na humanitární pomoc. Česká republika dělá maximum pro to, aby se nezopakovala migrační krize z roku 2015,“ uvedl vicepremiér Hamáček.

Hanebné chování

Z jednotné politické fronty vyčnívaly dva hlasy. První patřil Jaroslavu Foldynovi (dříve ČSSD), podle něhož v případě ekonomické migrace není solidarita namístě a česká vláda se nemá starat o to, co se děje v Maroku a Mali, ale o peníze pro nemocnici ve Šluknovském výběžku. Naprosto opačný názor vyjádřil místopředseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg (TOP 09): „Opravdu se musím za naši vládu a její konání vůči uprchlíkům na řeckých ostrovech stydět. Já bych raději použil slovenské slovo, že se hanbím. Je to hanba, jak se chováme.“

Částky, které ČR Řecku nabízí, vnímá Schwarzenberg jako kapku v moři. A ministrům doporučuje, aby se jeli podívat, v jak hrozných podmínkách na tamních ostrovech běženci živoří. Na humanitární aspekt migrace upozornila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně Helena Válková (ANO). Míní, že bez neziskových organizací, které na místě reálně lidem pomáhají přežít, by se situace nezvládla. V diskusi se rozebírala i syrská krize, v níž se prolínají zájmy Ruska, Turecka, USA a Sýrie. První bod přijatého usnesení proto zní, že sněmovna „odsuzuje porušování dohody ze strany tureckého prezidenta Recep Tayyip Erdogana uzavřené 18. března 2016, která umožnila navracet nelegální migranty z řeckých ostrovů zpět do Turecka“.

Řecko dostalo dost

Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL) vyzval premiéra, aby při vyjednávání o víceletém finančním rámci na období 2021-2027 podpořil návrh na navýšení prostředků na ochranu vnější hranice EU. Andrej Babiš ale Deníku sdělil, že Řecko dostalo z EU na tento účel během pěti let 2,35 miliardy euro.

„Myslím, že řecká armáda to v pohodě zvládne. Polský premiér mi dnes řekl, že je připraven do Řecka poslat až dva tisíce policistů. My tam také nějaké posily můžeme vyslat. Vyřešíme to v rámci solidarity. V rozpočtu není třeba dělat žádné změny,“ zdůraznil Babiš.

Usnesení poslanecké sněmovny ze 4. března 2020:

Poslanecká sněmovna:

I. odsuzuje porušování dohody ze strany tureckého prezidenta Recep Tayyip Erdogana uzavřené 18. března 2016 mezi lídry členských zemí Evropské unie a tureckým premiérem Ahmetem Davutoglu, která umožnila navracet nelegální migranty z řeckých ostrovů zpět do Turecka s platností od 20. března 2016;

II. podporuje všechny snahy řecké vlády směřující k ochraně státních hranic a tím i vnějších hranice schengenského prostoru;"

III. podporuje snahu vlády České republiky nabízet humanitární, personální, finanční a technickou pomoc zemím, do nichž směřuje prvotní migrační vlna;

IV. deklaruje, že zajištění bezpečnosti má být jednou z nejdůležitějších priorit Evropské unie, a proto vítá návrh na navýšení finančních prostředků na ochranu vnější hranice Evropské unie a vyzývá předsedu vlády České republiky, aby tento návrh v bodě obrany a bezpečnosti při vyjednávání o víceletém finančním rámci na období 2021-2027 podpořil;"

V. považuje dodržování Dublinských dohod za zásadní pro zvládání migrační krize v Evropské unii a odmítá jejich nedodržování;

VI. vyzývá vládu České republiky, aby proaktivně zajistila (zjistila) potřeby zemí zasažených migrační krizí a navrhla adekvátní a účinnou formu pomoci těmto postiženým regionům;

VII. apeluje na vládu České republiky, aby sama proaktivně zjišťovala urgentní potřeby zemí zasažených migrační krizí tak, aby bez prodlení mohla reagovat a vyslat na místo příslušníky Policie České republiky k zmírnění dopadů a zvládání této mimořádné situace;

VIII. vyzývá vládu České republiky, aby iniciovala nová jednání o způsobu vytvoření funkčních opatření k ochraně vnějších hranic schengenského prostoru, které povedou k zvládání nelegální migrace do zemí Evropské unie;

IX. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů Evropské unie a parlamentů členských států Evropské unie;

X. konstatuje, že v rámci řešení současné situace v oblasti migrační krize je třeba nezapomínat i na její humanitární rozměr, a to zejména pokud jde o poskytnutí potřebné pomoci nejzranitelnějším skupinám - především dětem, ženám a starším lidem."