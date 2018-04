Další zakázky za miliony. Obrana plánuje vývoj vlastního dronu

Ministerstvo obrany plánuje mimo jiné vyvinout vlastní průzkumný dron. Vyrobit tento bezpilotní prostředek dostane za úkol státní podnik Vojenský technický ústav (VTÚ). Jeho pracovníci budou vyvíjet také dílenské vozidlo pro technické prostředky dělostřeleckého průzkumu. Informoval o tom Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany s tím, že ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) bude o zakázkách informovat vládu ve středu.

Ministři dostanou informace i o dalších armádních zakázkách celkem za asi 295 milionů korun.

VTÚ se vývojem bezpilotních prostředků zabývá od počátku 80. let. První stroje s označením Sojka vážily desítky kilogramů a byly určeny především pro letecký průzkum. Další sloužily třeba pro cvičné střelby, kdy se střelci trefují do taženého pytle. V roce 2015 VTÚ představil dron Brus s kolmým startem, který je určen hlavně pro záchranné a humanitární účely. Do výbavy je již dostala policie. Podle Fajnora má nyní VTÚ od ministerstva obrany získat zakázku na vývoj malého průzkumného bezpilotního prostředku s kolmým vzletem a přistáním.

Vojenský výzkumný ústav (VVÚ) bude na základě chystané zakázky pracovat na přenosném zaměřovači radiových signálů DF MANPACK a generátoru radiotechnických signálů GERASIM. Celkem by mělo ministerstvo obrany za pět zakázek pro VTÚ a VVÚ zaplatit 212 milionů korun. Smlouvy mají být podepsány do konce června a zakázky by měly trvat do roku 2021.

"Projekty odpovídají požadavkům a ambicím AČR na působení v operacích na i mimo území ČR v rámci operací NATO a EU," uvedl Fajnor. Nyní podle něj pozemní síly české armády takovou techniku k dispozici nemají. "Absence takovýchto prostředků neumožní zvyšovat intenzitu výcviku, což se potom projevuje ve schopnosti vedení soudobého boje," podotkl.

Ministryně ve středu také vládu zpraví o veřejné zakázce na kompletní opravy vyhřívaných pancéřových oken lehkých obrněných vozidel (LOV) Iveco. Opravy vyhřívaných pancéřových oken demontovaných z techniky a renovace jejich rámů a vyhřívání by měl také získat VVÚ. Podle Fajnora bude třeba opravit 97 sad pancéřových oken.

"Opravená okna musí splňovat balistická, optická a technická kritéria stejná jako nová okna," uvedl. Ministerstvo chce s VVÚ uzavřít smlouvu do poloviny června na 36 měsíců. Cena bude záviset na konkrétních opravách, maximálně by měla být 82,57 milionu korun. Nákup nových pancéřových oken by podle Fajnora stál o 85 milionů korun více.