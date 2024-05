Daň z cukru v Česku? Ve světě běžná věc, proti obezitě pomáhá, potvrzují studie

Za limonády slavných značek a další sladké nápoje si Češi možná v budoucnu připlatí. Členové Národní ekonomické rady vlády vidí v jejich vyšším zdanění zdroj přilepšení pro státní rozpočet. Podporu návrhu, primárně kvůli zdravotním dopadům na stále více tloustnoucí Česko, vyjádřil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Spotřební daň na sladké nápoje chce prosadit ještě do dalších sněmovních voleb. Do rozpočtu by to mohlo přinést miliardy korun. Navíc, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, zdražení skutečně v boji proti obezitě pomáhá a lidé nápoje nakupují méně. Obezitou v Česku trpí více než polovina dospělých a čtvrtina dětí.

Nápoje mohou být cukrovou pastí. | Video: Deník/Kamila Minaříková

