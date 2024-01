Je mi padesát a jsem v přechodu. Už nikdy nebudu mít děti, zestárnu, ztloustnu a přestanu být atraktivní. K tomu se přidají navály úzkosti a deprese. Nebojte se. Nemusí to tak být. Nejdůležitější je to nezabalit. Ženství neztrácíte, a pokud vás trápí nějaké to kilo navíc, shodit ho můžete správnou životosprávou a pohybem stejně jako blogerka, osobní fitness trenérka a výživová poradkyně a spoluautorka knihy Fit i bez fitka Dana Škorpilová, která si v padesáti letech prošla největší krizí v životě. Spadla na samotné dno, od kterého se odrazila a teď sama na sobě ukazuje, že kvalitní a naplněný život lze žít i jako senior.

Hlavní je to nezabalit! | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

Většina lidí může vypadat stejně dobře jako Dana. Stačí, když budete dobře jíst, budete se hýbat a budete mít radost ze života. Tohle všechno má i vliv na to, jak budete prožívat období menopauzy. „Věřte mi, když žena zvládne i tuto etapu života, automaticky musí přijít pocit svobody a spousta věcí vám pak bude u zadele. Je to úžasná vstupenka do štěstí, kterou se řídím. Miluji život a dobré jídlo. Nedělám ze sebe popelnici a hýbu se,“ prozrazuje s velkým úsměvem Dana Škorpilová.

V období přechodu prochází organismus ženy velkými a nevratnými změnami:

Sníst celou bonboniéru menopauzu nezmírní. Vyšívejte nebo skákejte přes švihadlo

Fitness trenérka je pro ženy velkou inspirací. Kromě toho, že na sociálních sítích radí, jak správně cvičit a jak jíst, nebojí se otevírat ani téma menopauzy. „Myslela jsem, že to, co dělám na Instagramu, dělám pro věkově jakoby souputnice. Ale zjistila jsem, že to není pravda a že mě sleduje spousta žen kolem čtyřicítky. Jsou to o dvacet let mladší ženy, které jdou do perimenopauzy, a dokonce jich je spousta, které kolem čtyřicítky zažívají menopauzu. Ty ženy mě sledují, protože o tom chtějí vědět víc, je to pořád strašně tabuizované téma. Žen po padesátce je padesát procent, takže se to týká poloviny lidstva a pořád se z toho dělá jakoby nic. Zlehčuje se to a mě to štve,“ říká blogerka Škorpilová.

V podcastu ještě uslyšíte, jak se z ředitelky zeměkoule, jak si Dana říkala, stala ze dne na den nezaměstnanou i to, proč ji nikde nechtěli. Kdy ji zaskočila menopauza a s čím vším se musela potýkat.

