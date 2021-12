Daniel Landa na svém Facebooku nejdříve proti této vlně ohradil a objevilo se jeho vyjádření, že uvažuje o řešení právní cestou. V pondělí 13. prosince večer příspěvek zeditoval a uvedl pouze: "EDIT: Tak jo, na tetanus, choleru, tyfus, meningoc. a žloutenku nejhoršího typu jsem očkovanej. Ale nejsem tečkovanej."

Zatímco začátkem týdne některé sympatizanty tzv. antivaxerské agendy fotografie a memy mátly a v diskusích se opravdu objevovaly příspěvky zmatených diskutérů, kteří se obávali, že je jejich "antivaxerské idoly zradily", ve středu již bylo jednoznačně zřejmé, že jde o trolling využívající principů dezinformační kampaně, tedy používání fotografií veřejně známých osobností s tím, že jsou jim vkládány do úst falešné citáty, které nikdy neřekly.

Na Twitteru se pak na toto téma rozběhla další řada vtipů.

Prej, že Landa přešel k podpoře očkování. Já věděl, že to je všechno marketingový trik. Vždyť kdo se vyzná trochu v básnických metaforách.. co asi tak mohl znamenat ten "Zlatý špendlík" I méně nadanému studentu češtiny je jasné, že to je metafora pro vakcinaci. Landa je básník!?