To ale netušila, že Vladimir Putin rozpoutá válku na Ukrajině. Že raketově stoupne inflace, neboť se utrhnou ceny energií. Teď kabinet chystá revizi svých plánů. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už naznačil, že by se mohlo hýbat se sazbami daně z přidané hodnoty (DPH). Do vyšší (13 až 14 procent) by se mohly posunout například léky, dětské pleny, knihy, noviny, čepované pivo nebo ubytování. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce, aby se příjem budoucích důchodců skládal ze základní, zásluhové a naspořené části. Systém je totiž dlouhodobě neudržitelný, což se ještě zhorší poté, až půjde na odpočinek generace tzv. Husákových dětí.

Chtěl Zeman po Fialovi abolici? Důležitý je výsledek, prohlásil premiér v debatě

Premiér Petr Fiala (ODS) v debatě Deníku přitom uvedl, že za jeho vlády se věk odchodu do penze zvyšovat nebude. Nevyloučil ale jiné parametrické změny, především u valorizačního vzorce.

Otázka zní, zda by se do těchto exekutivních věcí měl vládě plést zvolený prezident Petr Pavel. Ten v nedělním rozhovoru pro TV Nova k úpravě penzí a daní řekl: „My si opravdu nemůžeme dovolit zase další odklady. Ty by se nám velice vymstily. Čím později s tím začneme, tím horší to bude. Je třeba to začít lidem vysvětlovat.“

Reforma penzí a daní.Zdroj: DeníkPodle něj by odborníci měli připravit nastavení, které by bylo dostatečně přínosné pro státní pokladnu a co nejméně zatěžující pro ekonomiku a občany. S výsledným propočítaným modelem a konkrétními návrhy by poté měli seznámit veřejnost.

Anketa Deníku vyznívá jasně. Lidé chápou rozdílnost rolí a dvě třetiny účastníků soudí, že prezident by v otázce penzí a daní na vládu neměl tlačit.

