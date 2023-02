Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už naznačil, že by se mohlo hýbat se sazbami daně z přidané hodnoty (DPH). Do vyšší (13 až 14 procent) by se mohly posunout například léky, dětské pleny, knihy, noviny, čepované pivo nebo ubytování. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce, aby se příjem budoucích důchodců skládal ze základní, zásluhové a naspořené části. Systém je totiž dlouhodobě neudržitelný, což se ještě zhorší poté, až půjde na odpočinek generace tzv. Husákových dětí.

Chtěl Zeman po Fialovi abolici? Důležitý je výsledek, prohlásil premiér v debatě

Premiér Petr Fiala (ODS) v debatě Deníku přitom uvedl, že za jeho vlády se věk odchodu do penze zvyšovat nebude. Nevyloučil ale jiné parametrické změny, především u valorizačního vzorce.

Otázka zní, zda by se do těchto exekutivních věcí měl vládě plést zvolený prezident Petr Pavel. Ten v nedělním rozhovoru pro TV Nova k úpravě penzí a daní řekl: „My si opravdu nemůžeme dovolit zase další odklady. Ty by se nám velice vymstily. Čím později s tím začneme, tím horší to bude. Je třeba to začít lidem vysvětlovat.“

Reforma penzí a daní.Zdroj: DeníkPodle něj by odborníci měli připravit nastavení, které by bylo dostatečně přínosné pro státní pokladnu a co nejméně zatěžující pro ekonomiku a občany. S výsledným propočítaným modelem a konkrétními návrhy by poté měli seznámit veřejnost.

Anketa Deníku vyznívá jasně. Lidé chápou rozdílnost rolí a dvě třetiny účastníků soudí, že prezident by v otázce penzí a daní na vládu neměl tlačit.

