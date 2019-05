Daňové přiznání přes internet? Bude jednodušší, slibuje Schillerová

Fronty na úřadech nebo dlouhé čekání na poště. Tak to každoročně v Česku vypadá pár dní před termínem, do nějž lidé, především drobní podnikatelé a živnostníci, musejí podávat daňové přiznání. To by se do budoucna mohlo změnit. Ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou (za ANO) poslalo do připomínkového řízení novelu daňového řádu, která má podstatně zjednodušit přiznávání daní přes internet.

Dít se tak má přes portál MOJE daně, který by měl začít fungovat v průběhu příštího roku. „Nový typ daňové informační schránky umožní činit ‚předvyplněná‘ podání,“ konstatuje ministerstvo v důvodové zprávě k novele. Sněmovna změnila zákon o EET. Uleví se prodejcům kaprů, bude více papírování Přečíst článek › Lidem bude daňová schránka dále nabízet možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční úřad disponuje z dřívějška, a poskytne jim informace o jejich dřívějších kontaktech s finančákem. „Ten, kdo se rozhodne řešit své daně z domova či kanceláře, už nebude mít žádný důvod chodit na finanční úřad,“ dodává ministryně Alena Schillerová. Prodloužení lhůty a dřívější vrácení přeplatku Identifikovat se bude možné jak prostřednictvím údajů k současné datové schránce, tak třeba pomocí elektronického občanského průkazu, ale i údajů, které lidem přidělí finanční správa. To vše by mělo lidi motivovat k využití této možnosti. Na rozdíl od současného stavu by lidé, kteří mají datovou schránku, nemuseli nutně podávat přihlášení jejím prostřednictvím, pokud ji nemají zřízenou ze zákona. Nehrozily by jim tedy sankce, pokud by se rozhodli jít přesto na úřad osobně. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o měsíc a získají dříve přeplatek. Lidé si za kouření a alkohol připlatí. Vláda schválila zdanění tabáku a lihu Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cechl