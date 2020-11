Návrh pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, podle kterého se zvýší základní daňová sleva na poplatníka z 24.840 korun na průměrnou výši hrubé mzdy za předminulý rok, schválili tento týden poslanci ODS, Pirátů, SPD, ČSSD, lidovců a TOP 09. Podle Pirátů měl být pouze alternativou Babišova návrhu na zrušení superhrubé mzdy a sazbu daně z příjmu ve výši 15 procent, který byl schválen především díky ANO, ODS a SPD.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes novinářům řekla, že se spolu s Babišem bude snažit přesvědčit senátory, aby "zákon opravili". "Půjdeme do Senátu, abychom vysvětlili, že ten návrh ohledně slevy na dani byl alternativou," uvedl Babiš.

Premiér odmítá, že by snížení sazby daně z příjmu na 15 procent znamenalo rozvrat veřejných financí v ČR, jak tvrdí někteří odborníci, opoziční politici či koaliční ČSSD. Sociální demokraté neprosadili návrh na sazbu daně z příjmu 19 procent. Ten byl podle Schillerové pro ANO nepřijatelný kvůli tomu, že by zvýšil daňové zatížení osob samostatně výdělečně činných. "Ti jsou nejzranitelnější skupinou, budou bojovat o přežití," uvedla s odkazem na koronavirovou epidemii.

Předloha ve sněmovním znění zvyšuje základní daňovou slevu na poplatníka a zároveň snižuje daň z příjmu zaměstnanců. Veřejné rozpočty by tím podle ministerstva financí přišly příští rok o 130 miliard korun, z toho o 31 miliard obce a o 12 miliard kraje.

Předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra dnes ČTK řekl, že on osobně je pro schválení balíčku, případně pro drobné parametrické změny. Postoj celého klubu nechtěl odhadovat. Mezi senátory ODS jsou podle něj takoví, kteří zastávají stejný názor jako on, i ti, kterým se balíček nelíbí. Poznamenal, že senátoři TOP 09, kteří jsou se senátory ODS v jednom klubu, smýšlejí jinak. "My jako klub nebudeme mít závazné hlasování," řekl Nytra. Upozornil také, že zatím není jasné, kdy se bude balíček projednávat.

Senátor TOP 09 z klubu ODS a TOP 09 Herbert Pavera věří, že se balíček vrátí do Sněmovny s návrhem na vypuštění Babišovy úpravy na zrušení superhrubé mzdy se snížením daně z příjmu, nebo pirátského návrhu na zvýšení daňové slevy. "Určitě dozná tento zákon úpravy," řekl ČTK Pavera. "Já velmi propaguji snížení daní a velmi bych si přál, abychom měli 15procentní daň pro podnikatele i pro pracující fyzické osoby, ale současně mám obavy, že to nebudeme schopni utáhnout jako stát a zadlužíme několik příštích generací," dodal.

Předseda klubu Starostů Petr Holeček se nyní kloní k zamítnutí daňového balíčku, o postupu se ale ještě bude jednat. Vadí mu dopady na kraje a na obce, které pokládá za fatální. Zbyly by jim podle něho peníze jen na holý provoz. "Senát je od toho, aby hlídal, aby zákony byly dobré a bezchybné. A tohle je zákon, který není ani dobrý, ani bezchybný," řekl ČTK.

Senátoři z klubů KDU-ČSL a PROREGION, který sdružuje senátory ANO a ČSSD, se ještě budou o postoji k balíčku radit. Pro předsedu klubu PROREGION Jaroslava Větrovského (za ANO) představuje zásadní problém to, že nejsou kompenzovány výpadky příjmů pro obce a kraje.

Šílenost, říká Wagenknecht

Senátor Lukáš Wagenknecht z klubu SEN 21 pokládá za velmi neseriózní, že balíček by měnil daňové sazby těsně před koncem roku a podnikatelé by měli málo času na úpravy účetních systému. Případné snížení daní by bylo možné v případě přijatelných rozpočtových dopadů, vyplynulo z Wagenknechtova vyjádření. "To, co Sněmovna poslala, je šílenost z pohledu rozpočtové odpovědnosti," řekl ČTK. Doufá, že Senát se shodne na kompromisní úpravě, kterou napraví hlavní chyby balíčku a která bude přijatelná pro Sněmovnu.

Předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS) řekl ČTK, že zrušení supehrubé mzdy i navýšení slevy na dani jsou navzájem neslučitelné. On sám bude dávat přednost tomu, aby z balíčku zmizelo navýšení slevy a bude usilovat o navýšení podílu krajů a obcí na sdílených daních v rámci rozpočtového určení daní.

Na navýšení daňové slevy kritizoval Vilímec například to, že číslo musí být dělitelné 12, když se u zaměstnanců stanovuje měsíčně ve výši jedné dvanáctiny. "Když něco dělám, tak bych si měl uvědomit, že bych u toho měl myslet," zdůraznil. Navýšení podílu samospráv na penězích z rozpočtového určení daní jsou podle něj jistější peníze než kompenzace nebo dotace. Senátoři však budou podle něho k balíčku přistupovat věcně. "Senát je svébytná komora, to není tak, že nám bude vláda říkat 'My požadujeme po Senátu, aby nám to vrátili'," poznamenal.