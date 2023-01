Zbraněmi a tankem však pomoc nekončí. Těsně před Vánocemi vyzval Dárek pro Putina případné dárce, zda by v rámci Operace Naděje pomohli vybrat milion korun na vůz Hummer H1, který by využil Team4Ukraine. Tento tým lékařů slouží na Ukrajině v první linii a převáží zraněné vojáky do nemocnic. „Tým lékařů slouží na Ukrajině už od roku 2014. My jsme se s nimi seznámili asi před třemi měsíci, kdy jsme pomáhali jejich medical teamu, který slouží v Bachmutu. Tehdy nás požádali o pomoc,“ řekl k začátku spolupráce Ondráček.

Ruští vojáci, kteří míří na Ukrajinu, dostali benefit: Zmražení spermií zadarmo

V té době vybrali vojenští lékaři na jiné platformě přes milion korun a nakoupili za ně terénní vůz Toyota. „V těch těžkých podmínkách jej však během tří měsíců totálně odrovnali. Požádali nás proto, zda jim nepomůžeme i s výběrem sanitky, která bude postavena na platformě vozu, který něco vydrží. A tak padla volba na Hummer,“ dodal Ondráček.

Původní požadovaná suma byla jeden milion korun. Dárci však předčili všechna očekávání a nakonec se vybralo přes osm milionů korun. „A i když tato kampaň oficiálně skončila, stále jsou tu dozvuky a pořád peníze na účet chodí,“ kvitoval pomoc lidí Ondráček. Za tuto sumu lze nakoupit až tři Hummery. Ondráček však předpokládá, že se nakoupí pouze dva a zbytek peněz poslouží na jejich provoz a údržbu.