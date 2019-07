Na sociální síti Facebook se rychle šíří výzva na pomoc dítěti s leukémií, které údajně urgentně potřebuje darovat krev. Do Česka přišla z Polska už na jaře. Podle serveru Hoax.cz se jedná o jednoznačnou fámu, uvedené telefonní číslo navíc neexistuje.

„Prosím pošlete to co největšímu počtu lidí. Krev potřebná pro dítě s leukémií B-Rh(-) negativní, je to velmi vzácná krevní skupina. Kontakt 668 357 175,“ zní text facebookového příspěvku, který vylekal nejednoho českého uživatele. Když se však pokusí na uvedené číslo zavolat, zjistí, že je nedostupné.