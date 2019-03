Dávám přednost dohodě. Stanjura chce, aby Klaus mladší opustil školský výbor

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura by se chtěl s Václavem Klausem mladším dohodnout na jeho dobrovolném odchodu z funkce předsedy sněmovního školského výboru. Uvedl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Zároveň prohlásil, že se neobává toho, že by sněmovní frakci občanských demokratů opustili další členové.

„Nemám žádné obavy, že by Václava Klause mladšího následovali další členové našeho poslaneckého klubu,“ prohlásil Stanjura v Otázkách Václava Moravce. „Klidně říkám, že se stane, že se rozejdou politické názory a cesty, jsem ale přesvědčen, že nám zůstane 24 poslanců,“ dodal. ODS zrušila členství Václavu Klausovi mladšímu. Nebyl loajální, uvedl Fiala Přečíst článek › Stanjura hodlá Klause mladšího vyzvat, aby rezignoval na funkci předsedy sněmovního školního výboru. Jeho reakci ovšem předvídat nechtěl a pouze uvedl, že pokud by Klaus neodstoupil, ODS by výboru nabídla jiného předsedu. „Uvítal bych dohodu a rezignaci,“ konstatoval Stanjura. Rozpory mezi ODS a Klausem mladším Václav Klaus mladší sice obdržel v parlamentních volbách v rámci ODS nejvíc preferenčních hlasů (více než 22 600), podle poslaneckého klubu občanských demokratů se však jeho názory dlouhodobě neslučují s idejemi strany. Kvůli neloajalitě ho proto v sobotu z ODS vyloučila stranická výkonná rada. „Václava Klause mladšího jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům však nadále přecházet nelze,“ zdůvodnil Petr Fiala na twitteru krok výkonné rady ODS. Řadový člen. Výkonná rada ODS zrušila povýšení Langera do regionálního vedení Přečíst článek › Sněmovní frakce ODS se už ve středu distancovala od Klausových slov z předchozího dne, kdy přirovnal schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Klause mladšího vyzvala, aby klub opustil. Klaus výzvu nevyslyšel. Připustil, že jeho příměr byl možná "příliš drakonický". Klub v usnesení také konstatoval, že Klaus mladší svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Občanští demokraté připomínají jeho zpochybňování české armádní mise v Afghánistánu nebo podporu kandidátovi SPD Ladislavu Jaklovi před loňskými senátními volbami. Už loni dostal Klaus mladší při jednání sněmovní frakce ODS od Fialy symbolickou "žlutou kartu". Situace v sněmovní frakci SPD Podobný názor jako Stanjura vyjádřil v Otázkách Václava Moravce v souvislosti se situací v SPD i šéf klubu této strany Radim Fiala. Z SPD vystoupili v pátek poslanci Jan Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová, kteří již nejsou ani ve frakci. Podle Fialy zůstane sněmovní frakce SPD po rezignaci tří moravskoslezských poslanců devatenáctičlenná. Dosud měla 22 členů. Všichni tři poslanci odešli z SPD kvůli vnitřním sporům v hnutí. Exprezident Klaus volá po vzniku nové strany: ODS jde k bezvýznamnosti Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce