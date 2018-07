David Rath chce do Senátu. Kandidaturu podal v Litoměřicích

Okresní město z vazební věznice moc nepoznal, přesto ho za 18 měsíců vazby Litoměřice asi okouzlily. David Rath zde totiž podle serveru iDnes podal v pondělí po jedné hodině odpolední kandidátku. Bude kandidovat do Senátu za Českou suverenitu předsedkyně Jany Volfové.

Politická strana Česká suverenita (dříve známá jako Suverenita – Blok Jany Bobošíkové) představila během pondělí kandidáty do Senátu před vchodem do litoměřické vazební věznice. V té strávil Rath více než rok svého života a na konferenci samozřejmě nechyběl.

David Rath, který byl nepravomocně odsouzený z přijetí úplatku, chce začít právě s vazební věznicí v Litoměřicích.

„Její umístění uprostřed města je naprosto nevhodné. Jedno z možných témat je i to, že Litoměřice by si toto měly vyřešit,“ řekl minulý týden Lidovým novinám Rath.

Lékař a bývalý ministr zdravotnictví by se ve volební kampani opřel také do záměrů vlastnických změn obou dvou nemocnic na Litoměřicku. Zvolením by Rath získal imunitu a mohl by veřejně útočit na představitele justičního aparátu.



Včetně vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která začínala na litoměřickém zastupitelství a žije v Roudnici.

David Rath byl hejtmanem Středočeského kraje od listopadu roku 2008. Jedna z nejsledovanějích korupčních kauz v historii Česka odstartovala 14. května 2012, kdy policie zatkla Ratha spolu s Kateřinou a Petrem Kottovými před Kottové vilou v Hostivicích u Prahy. Exhejtman si nesl krabici vína, v níž však kriminalisté našli sedm milionů korun. Rath se hájí, že o tom nevěděl a že peníze měly sloužit sociální demokracii na předvolebním kampaň.