Dbalého by měli vyšetřit psychiatři, rozhodl soud

/ANKETA/ Prezident Miloš Zeman vyhlásil doplňující senátní volby na Trutnovsku na 5. a 6. ledna. Případné druhé kolo by se uskutečnilo o týden později, konalo by se tak souběžně s prvním kolem prezidentské volby. V tiskové zprávě o tom informoval Pražský hrad. Dosavadní senátor na Trutnovsku Jiří Hlavatý (ANO) byl zvolen do Sněmovny, mandát v horní komoře Parlamentu mu tak zanikl.