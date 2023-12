V poslední letošní debatě Deníku se lídr opozice vyjádřil k cenám potravin a energií. Tvrdí, že vláda by měla příští rok zastropovat ceny elektřiny u výrobců. Ti by ji také měli prodávat napřímo, bez prodejců. Podle České národní banky ovšem už v prvním čtvrtletí klesne inflace na 2,4 procenta čili podobné kroky by nemusely být nezbytné.

„Myslím, že máme zpoždění, protože máme stále druhou nejvyšší inflaci v Evropě, některé země už mají deflaci. Tu situaci způsobila vláda tím, že nezastropovala cenu elektřiny u výrobců. Strop ve výši šest tisíc korun nikomu nepomohl. Ceny jsou u nás čtyřikrát vyšší než na Slovensku. Tam to všechno začalo a projevuje se to i v drahých potravinách. Dopad zvýšené ceny regulované složky elektřiny o 67 procent bude obrovský. Snad vláda firmám pomůže, když pan premiér říkal, že nenechají nikoho padnout,“ sdělil Babiš.

Připomenul, že tento týden po 230 letech zavřela výrobu sklárna Květná. „Firmy kolabují a místo toho, aby jim vláda pomohla, přehazuje poplatky za obnovitelné zdroje a distribuci na občany. Ti tak zaplatí 599 korun bez DPH za megawatthodinu. Postihne to průmysl i domácnosti,“ uvedl šéf ANO.

Babiš: V drahotě jsme druzí nejhorší, v Evropě se už zlevňuje. Firmy padnou

Znovu zdůraznil, že takzvaný solární tunel z roku 2010 vyjde na 600 miliard korun, které zaplatíme všichni. „V příštím roce poplatek za OZE, který už nebude hradit stát, dopadne hlavně na firmy. Dřív to bylo 200 korun, teď to bude 600. To jsou miliardy navíc. Stále platí, že hnutí ANO navrhuje vykoupit minoritní akcionáře ČEZ, aby byl stát stoprocentní majitel. Pak by mohl zastropovat cenu elektřiny u výrobce. A šli bychom do Bruselu, kde bychom vysvětlili, že projekt liberalizace trhu, kdy je tady dvě stě dealerů, je nesmyslný. Elektřinu by měli prodávat jenom výrobci a napřímo. Pan premiér nepomohl lidem, ale různým obchodníkům, kteří inkasovali 51 miliard. Ty jsme mohli ušetřit,“ tvrdí Andrej Babiš.

Měla by existovat jen jedna zdravotní pojišťovna

Lékaři se sice dohodli s ministerstvem zdravotnictví na snížení sumy dobrovolných přesčasů a zvýšení platů až o patnáct tisíc, ale podle odborníků zhruba v červenci zase nastane patová situace, až se penzum přesčasových hodin, na nichž české zdravotnictví stojí, naplní. Jak by tuto záležitost řešilo koncepčně hnutí ANO? Zavíralo by či privatizovalo menší nemocnice, převádělo je na geriatrickou péči? „Pro nás bylo zdravotnictví vždycky priorita a bude jí zase. Tato vláda začala tím, že vzala ze systému čtrnáct miliard a řekla, že pojišťovny mají dost rezerv. Ty jim ale docházejí,“ konstatoval lídr ANO.

Vláda i lékaři podepsali dohodu. Nešlo jen o platy, ale i podmínky, uvedl Fiala

Moderátorka podotkla, že je mít musejí, když VZP právě z nich uvolnila tři miliardy na platy zdravotníků. „Skončí ve ztrátě, jak se píše v novinách. Problém je, že pan premiér věci neřeší, nechává na to na ministrech a vstupuje do toho, když už je velký požár. Pak vystoupí na tiskové konferenci jako zachránce. Já jsem byl běžně online s paní Žitníkovou a panem Engelem, normálně jsme komunikovali, nepotřebovali jsme k tomu média. Dali jsme do zdravotnictví 229 miliard. Začíná to od vzdělávání sester, motivace, kapacity lékařských fakult a jejich programů. Projekty, u nichž bude pan Fiala stříhat pásky jako v lednu pavilon prevence v Brně, to je naše dílo. Stejně jako transplantační klinika za miliardu v IKEM, porodnice v Bohnicích, U Apolináře, spáleninový pavilon na Královských Vinohradech atd. Do roku 2050 jsme chtěli realizovat v rámci Národního investičního plánu zdravotnické projekty za 168 miliard. V pondělí jsem byl v Děčíně a tam je nový první centrální urgentní příjem, JIP a ARO. Je to součást našeho způsobu financování z evropských fondů, kdy jsme pořídili 118 zdravotnickým zařízením nejmodernější přístroje za 22,5 miliardy. Bohužel jsme nemohli pokračovat v národním boji proti rakovině nebo reformě psychiatrické péče,“ řekl Andrej Babiš.

Na znovu položenou otázku ohledně nemocniční sítě, odpověděl: „Ideální stav je mít jednu zdravotní pojišťovnu a řídit celé zdravotnictví přes peníze. My jsme například v Ústeckém kraji zabránili privatizaci litoměřické nemocnice, jak to chtěla ODS. V Lounech zničili nemocnici, je tam LDN. Ve Středočeském kraji hejtman Bendl z ODS všechno privatizoval. My nechceme privatizovat, ale koncentrovat. Kraje musejí svoje zdravotnictví řídit centrálně, protože tam jsou velké synergie. Chceme mít dostupnou zdravotní péči pro všechny,“ prohlásil Babiš.

Pořád chci mír na Ukrajině

Představitelé vojenského i politického vedení Ukrajiny přiznali, že se nepodařil průlom na bojišti, protiofenziva nebyla úspěšná. Co bude dál? „Tento týden bude strašně důležitá Evropská rada, která bude rozhodovat o financích pro Ukrajinu. Válka se stala víceméně zákopovou. Nikdo nemluví o míru, ačkoliv je nutné o něm mluvit. Já chci mír. Bohužel máme náčelníka generálního štábu, který nás stále straší jadernou válkou,“ pravil Babiš.

Rusko zastaví ten, kdo k tomu bude mít vůli, říká vojenský analytik Foltýn

Asi proto, že tou vyhrožuje Putin, opáčila redaktorka. „Ano, ale my jsme členy NATO, tam je článek pět a americká armáda je nejmocnější na světě. Máme spojence, takže podle mě takové strašení není vhodné,“ dodal šéf ANO. Nechtěl odhadovat, zda příští rok válka skončí: „To nevím, ale určitě se to vůbec nemělo stát, politici tomu měli zabránit.“

Hnutí ANO má ambici mít šest europoslanců

Česko čekají příští rok volby do Evropského parlamentu a krajských zastupitelstev. Jaké jsou ambice hnutí ANO, které má nyní tři hejtmany a pět europoslanců, když Radka Maxová z hnutí odešla?

„Krajské volby jsme vyhráli, ale vždycky nás obejdou. My máme kvazi většinový systém, tj. všichni proti Babišovi. Strašně důležité jsou evropské volby, ty jsou zásadní pro osud Evropy. My uděláme všechno pro to, abychom uspěli a vyhnali jsme šílenou Ursulu von der Leyen, která zavedla novou zelenou totalitu, jež ničí Evropu. Teď mluví o miliardách eur do nějakých nových technologií, které ani neexistují. A vidíme, co se děje v Německu, odkud odcházejí firmy, nejsme konkurenceschopní, HDP Evropy klesá. Tito nikým nevolení lidé tam nemají co dělat. Je směšné, když Ursula jede do Číny a tam vyhrožuje, přičemž dovozy z Číny se násobně zvyšují. Bilance EU s Čínou je naprosto pasivní. A čínský prezident jedná s Bidenem v Americe. Všechny obrovské americké firmy jsou připravené dělat byznys s Čínou. My provozujeme aktivistickou zahraniční politiku, je to peklo. Paní Pekarová Adamová jezdí na Tchaj-wan, aby pak oni postavili továrnu na čipy v Drážďanech. A pan Vystrčil se ani nedomluví anglicky,“ zopakoval svou mantru Babiš.

Kolik europoslanců tedy chce? „Byl bych rád, kdybychom jich měli šest a hlavně aby byli loajální a nezradili nás, jak se to občas stává,“ uzavřel debatu Deníku Andrej Babiš.