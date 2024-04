Hnutí ANO se rozhodlo nezúčastnit pondělní schůzky k důchodové reformě, kterou inicioval prezident Petr Pavel. Ten byl sice postojem nejsilnější opoziční strany zklamán, ale svou snahu nevzdává. „Budu se snažit i nadále zprostředkovat jednání, ať už za účasti hnutí ANO, případně dalších aktérů, “ prohlásil.

Šéf ANO Andrej Babiš na síti X uvedl, že nyní nemá smysl se s pětikoalicí scházet. „Hlavní důvod byl, že pan Fiala i pan Stanjura řekli, že si to i tak prohlasují,“ konstatoval.

Zdůraznil, že pro ANO je nepřekročitelnou hranicí odchodu do důchodu věk 65 let. Zopakoval, že svoji komplexní představu o penzijním systému představí příští rok ve volební kampani. „Není pravda, že nemáme pro důchodce program,“ pravil.

Podle stínového premiéra Karla Havlíčka je jeho důležitou součástí státem garantovaný spořící pilíř, kam by si lidé ukládali peníze a který by mohl fungovat podobně jako státní dluhopisy, avšak s dobou splatnosti několika desítek let. Detaily tohoto podnětu ale známy nejsou a premiér Petr Fiala ho v debatě Deníku poněkud shodil konstatováním, že to bylo hnutí ANO, kdo ve vládě s ČSSD druhý pilíř zrušilo.

Většina expertů se shoduje, že cesty k udržitelnému průběžnému pilíři jsou jen tři: postupné prodlužování věku pro odchod na odpočinek, snížení penzí nebo zvýšení sociálního pojištění.

Podle Petra Pavla je nejrozumnějším řešením první možnost. „My jsme s odborníky i zástupci opozice, především z hnutí ANO, došli k závěru, že současný stav se musí upravit, neboť nedělat nic není řešení. Zároveň jsme se shodli na tom, že jediným nebo nejschůdnějším parametrem ke změnám je právě věk odchodu do důchodu,“ řekl prezident Pavel při setkání s občany ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Tento výstup z hradní schůzky ovšem jeho účastníci z ANO popírají, jakkoli ho zápis z jednání potvrzuje.

