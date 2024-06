Jasným vítězem eurovoleb v Česku je hnutí ANO. Získalo více než 26 procent hlasů, za které jim připadlo sedm mandátů. Vyšší počet křesel z europoslanců dělá podle předsedy Andreje Babiše z hnutí bohatou nevěstu při vyjednávání o tom, do jaké frakce se v evropském parlamentu přidá.

Andrej babiš zhodnotil po vítězství ANO eurovolby. Co plánuje? Co očekává? Podívejte se. | Video: Deník

„Jsme jednička v rámci ALDE, máme největší počet europoslanců, a jsme dvojka v Renew,“ poznamenal Andrej Babiš v páteční debatě Deníku. Zároveň však zdůraznil, že ve frakcích se prosazují opačné názory na migraci a další témata, než které má ANO.

Předseda hnutí ANO si myslí, že Evropská unie má velké vnitřní problémy, které ji ničí. Současný stav evropského společenství přirovnal ke starověkému římskému impériu v době jeho pádu. Podle Babiše je potřeba, aby se Evropa odklonila od původní formy Green Dealu - emisních povolenek, tlačení do elektromobility a zákazu spalovacích motorů a dalších věcí. Za obrovské nebezpečí označil nelegální migraci.

Miroslav Kalousek: Nevylučuji, že budu kandidovat do Sněmovny

„Pokud Evropa pojede dál (stejně, pozn. red.), je to sebedestrukce. Budeme bojovat za to, co jsme říkali,“ zdůraznil český expremiér.

Babiš uznal, že podle celkových výsledků eurovoleb to ale bude těžké, v europarlamentu se rozložení sil změnilo jen málo.

„My jsme na cestě k pádu Římské říše. Lidi nechtějí pracovat, chtějí pracovat do čtvrtka. Nerodí se děti, máme tolik pohlaví a tyhle nesmysly. A pokud se nechytí za nos teď politici, dopadne to katastrofálně,“ zkritizoval.

O čem byla řeč v debatě Deníku s Andrejem Babišem: o vítězství hnutí ANO v nedávných volbách do europarlamentu

o pozici hnutí ANO v Bruselu a jednání o formování frakcí

o zákazu spalovacích motorů a emisních povolenkách

o budoucnosti Evropy i Evropské unie

o úspěchu Filipa Turka a Kateřiny Konečné v eurovolbách

o Miroslavu Kalouskovi a jeho politické budoucnosti

o korespondenční volbě Zdroj: Deník

S Turkem se dá mluvit, s vládou ne

Babiš také okomentoval výsledky eurovoleb 2024 v Česku. Uskupením Stačilo! a koalici Přísaha a Motoristé předpověděl, že by mohly mít úspěch i ve volbách do sněmovny v roce 2025. „Je to samozřejmě o osobě Kateřiny Konečné, Motoristé jsou pak nová ODS, je to ODS revival. Je to projekt Petra Macinky, který na tom pracoval dlouho a i to spojení se Šlachtou byl dobrý nápad,“ zhodnotil.

Co vše již zaznělo v živých debatách se šéfem hnutí ANO? Články a záznamy najdete ZDE.

Kontroverzního Filipa Turka označil za člověka, se kterým se dá mluvit. „S touhle vládou se nedá mluvit,“ srovnal Turka a vládní koalici. Podle Babiše do sněmovních voleb už žádná pravicová strana, která by měla šanci na úspěch, nevznikne.

Eurovolby 2024: Volby vyhrálo ANO, SPOLU je druhé. Účast byla přes 36 procent

Debatu o tom, zda by ANO po volbách do sněmovny mohlo s oběma subjekty utvořit koalici, Babiš zatím neotevřell. „Nemám blíž k žádnému subjektu, my je organizovat nebudeme. Chceme se vrátit do vlády a chceme čtyřicet procent nebo víc,“ uzavřel další z debat Deníku.