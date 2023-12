Hnutí ANO Andreje Babiše nabírá další body. Poslední průzkum volebních preferencí z agentury Kantar CZ mu přisoudil 34,5 procenta, což znamená 91 mandátů. Pokud by tento vzestupný trend pokračoval, mohlo by dosáhnout i na sněmovní většinu.

Sledujte pravidelné debaty Deníku se šéfem hnutí ANO: Co na to Babiš? | Video: Deník

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová mi v rozhovoru řekla: „Já jsem toho názoru, že musíme pracovat a přesvědčit lidi, že máme jasnou vizi, jak republiku vést. Musíme volby vyhrát tak, aby bez nás nešlo sestavit žádnou vládu. Pak si budeme vybírat partnery podle toho, s kým budeme schopni naplnit většinu programu, s nímž půjdeme do voleb.“ Spolupráci s SPD odmítla.

Otázka ovšem zní, zda má ANO skutečně recepty na ozdravení veřejných financí, restart ekonomiky či lákání strategických investorů. Nestor sociální demokracie Vladimír Špidla to vidí úplně jinak. Podle něj se Andrej Babiš hodlá spojit s pragmatickým křídlem ODS a zprivatizovat, co se dá, například zdravotnictví a školství. Tedy učinit opak toho, co momentálně hlásá, kupříkladu vykoupit minoritní akcionáře ČEZ ve prospěch státu.

V předchozí debatě hovořil Andrej Babiš třeba o svém vztahu k zesnulému Karlu Schwarzenbergovi:

Babiš překvapil. Karla Schwarzenberga osobně neznal, ale dělal mu kampaň

Kdyby platil tento scénář, byl by to už třetí Babišův obrat, který nejprve cílil na pravicové voliče, pak vyluxoval levicový elektorát ČSSD a KSČM a nyní by se opět mohl otočit doprava.

V letošní poslední debatě Deníku se lídra ANO zeptám na jeho záměry, ale také na obchodními řetězci ohlášené zdražování potravin, dohodu s lékaři, inflační očekávání a vývoj války na Ukrajině. Jak tato témata vidí lídr nejsilnějšího opozičního hnutí?

