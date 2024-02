Když Andrej Babiš po svém opětovném zvolení šéfem ANO uvedl, že pokud jeho hnutí vyhraje volby a bude sestavovat vládu, chce být premiérem. Jak to ale udělá, pokud pětikoalice schválí zákon, podle něhož všichni členové vlády ještě před jmenováním budou muset předložit čisté lustrační osvědčení, jímž se on prokázat nemůže? I na to odpovídal v debatě Deníku

Andrej Babiš se v debatě Deníku vyjádřil k tomu, zda by chtěl být opět premiérem. Zkritizoval rovněž nákup letounů F-35, vyjádřil se k dostavbě Dukovan i migrační politice. | Video: Deník

„Nejdůležitější je, aby se hnutí ANO vrátilo do vlády, a já jsem po naléhání novinářů tedy odpověděl, že budu kandidátem na premiéra. Soud o zápis v evidenci StB jsem vyhrál třikrát a po podivném rozhodnutí Ústavního soudu na Slovensku v roce 2017 jsme to zažalovali znovu. Obrátili jsme se i na soud pro lidská práva ve Štrasburku, a to už v roce 2012. Takže se mě zeptejte za dva roky, kdy čisté lustrační osvědčení už můžu mít. Teď to vnímám jen jako další obstrukci ze strany pětikoalice, která už neví, jak zlikvidovat Babiše, tak si vymyslela Čapí hnízdo a teď lustrák. Je to nesmysl,“ řekl.

Andrej Babiš zůstává šéfem hnutí ANO:

Andrej Babiš pak připomenul, že po revoluci se skartovalo třicet tisíc svazků StB. „A potom by musel odstoupit i prezident Petr Pavel, protože to byl nomenklaturní kádr a předseda ZO KSČ. Tím já jsem nebyl.“ Moderátorka zdůraznila, že zmíněné funkce se lustrační zákon netýká a navíc novela nezahrnuje prezidenta, neboť jde o volenou pozici.

Jak to má Andrej Babiš po znovuzvolení šéfem ANO s ambicemi? Chce být opět premiérem? Podívejte se, jak reagoval v debatě Deníku:

Vláda v otázce migračního paktu couvá

Předseda hnutí ANO v posledních týdnech neustále opakuje, že vláda Petra Fialy je katastrofa, premiér a ministři lžou a neplní sliby, například ohledně nezvyšování daní. Aktuálně se zaměřuje na migrační pakt, který původně ministr vnitra Vít Rakušan líčil jako výhodnou dohodu, avšak nyní se při závěrečném hlasování česká vláda zdržela. Což je totéž, jako by byla proti. Věří Andrej Babiš, že obrat učinila v důsledku změn některých formulací v rámci trialogu?

Evropská unie v prosinci loňského roku schválila migrační reformu:

„Tomu nevěřím, pan Rakušan lže. On to navrhnul a společně s premiérem Fialou se tím chlubili. Od začátku to bylo špatně, neboť je tam jasně řečeno, že přijmeme třicet tisíc migrantů. Když to zaznamenaly dva miliony potenciálních běženců, braly to jako pozvánku. Naše vláda to navrhla během předsednictví a teď se zdržela hlasování. Tak asi pochopili, že to nevyjednali moc dobře,“ odvětil Babiš. Vnímá to tedy jako taktiku před volbami do Evropského parlamentu? „Celá ta vláda je promigrantská a probruselská, není svrchovaná a nebojuje za naše zájmy. Teď z toho trochu couvá, ale všichni víme, jak to bylo,“ dodal.

Americké stíhačky nepotřebujeme

Andrej Babiš se ostře a jednoznačně vyjádřil proti nákupu 24 amerických letounů F-35. Uvedl, že pokud by firma Lockheed Martin neplnila termíny dodávek, mohla by se smlouva vypovědět. Kdo by to ale měl udělat, když první stíhačky mají doputovat v roce 2031? Copak Babiš ví, kdo v té době bude ve vládě?

„Já jsem řekl, že ty stíhačky nepotřebujeme. Vláda způsobila hospodářskou škodu, protože nejednala o prodloužení nájmu gripenů. A ty americké stíhačky kompletně dorazí až v roce 2035. Zásadní chyba tedy je, že neoslovili Saab (výrobce letounů JAS-39 Gripen – pozn. red.) a nejednali o ceně za pronájem. Ten klesal, v roce 2005 činil 1,9 miliardy ročně včetně údržby a cvičení pilotů. Martin Stropnický to v roce 2014 snížil na 1,7 miliardy. Logicky by teď měl být nájem nižší, ale paní náměstkyně Cupáková (vrchní ředitelka sekce ekonomické Ministerstva obrany – pozn. red.) řekla, že bude 2,6 miliardy. Jakou to má logiku? Náš závazek vůči NATO je budovat pozemní vojsko. To ale nedělají a chtějí za 400 miliard koupit a provozovat letadla, která budou dodána za jedenáct let. A já jsem jen uvedl, že doufám, že ve smlouvě je ošetřeno penále, kdyby stíhačky F-35 přišly pozdě,“ sdělil Babiš.

Andrej Babiš opět zkritizoval nákup letounů F-35. Co mu vadí?

Mate jen voliče, nebo skutečně neví, že smlouva na F-35 je mezi českou a americkou vládou uzavřená tak, že je nevypověditelná a sankce tam nejsou? „A co to jako vysvětluje? Tady je na 135 stranách popis smlouvy mezi slovenskou a americkou vládou, kde je všechno včetně termínů, tak ať to zveřejní i paní ministryně Černochová. To ale není podstata sporu. Ta je v tom, že F-35 nepotřebujeme a že jsou předražené. A když jim teď chybí peníze do škol na uklízečky a kuchařky, tak to neměli kupovat. Zvorali to s gripeny, není to závazek NATO, takže všechno je špatně,“ rozhorlil se Andrej Babiš.

A co argument ministra financí Zbyňka Stanjury, že výdaje na F-35 se musejí vejít do dvou procent HDP, tedy zhruba 150 miliard korun ročně? Čili že bude jak na letouny, tak na těžkou brigádu a další akvizice? „Pan Stanjura lže, protože přímo na výboru pro obranu náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že nemůže investovat do závazku NATO ohledně pozemního vojska, protože na to by potřeboval tři procenta HDP. Tak si to ověřte,“ vybídl Babiš.

Jaderné bloky podporuje a ČEZ má být státní

Podporuje vládu v rozhodnutí rozšířit tendr na dostavbu jednoho jaderného bloku v Dukovanech na čtyři? „Samozřejmě, my jsme vždycky jádro podporovali a na Evropské radě jsem jako premiér prosazoval taxonomii, tedy uznání jádra jako čistého zdroje,“ potvrdil pozici ANO. Který uchazeč ze zbylých dvou, tedy francouzského a jihokorejského, podle něj uspěje? „Doufám, že vyhraje dobrá technologie za dobrých podmínek a dobrého financování,“ odvětil.

Dostavba Dukovan? Podívejte se, v co Andrej Babiš doufá:

Jak si vyložil slova Víta Rakušana v jedné z jeho debaty Bez cenzury, že do konce volebního období bude ČEZ zestátněn, respektive vykoupeni minoritní akcionáři? Ten výrok pak dementoval jak vicepremiér Rakušan, tak ministr Stanjura, ale je to opravdu passé?

Vláda bude o výstavbě nových jaderných bloků jednat i s opozičním hnutím ANO:

„Pan Rakušan má nový marketingový tým a snaží se lidem namluvit, že už nejsou ten organizovaný zločin, který byl u vzniku hnutí STAN, mají růžovou barvu a dělají PR akce, z nichž jsou provládní novináři nadšení. My jsme už dávno řekli, že měli vykoupit minoritní akcionáře hned na začátku roku 2022. Vláda vytáhla z ČEZu sto miliard v rámci dividend a windfall tax. Za to si mohl stát koupit akcie a nestálo by ho to vůbec nic. Naše vláda to neudělala, takže máme jednu z nejvyšších cen elektřiny v rámci EU. Proto máme tak vysokou inflaci. Myslím, že všichni vidí, že takové peklo, jako je tato vláda národní tragédie, tady nikdy nebylo. Nemyslel jsem si, že přijde někdo horší než Špidla, Nečas nebo Sobotka, ale pan Fiala je překonal po všech stránkách,“ pravil Babiš.

Jak je to s ČEZem podle Andreje Babiše:

Obžalovaná Jana Nagyová do eurovoleb

Šéf ANO se mnohokrát nechal slyšet, že polistopadové vlády udělaly velkou chybu, když zprivatizovaly strategická odvětví typu plynárenství či vodárenství. Jak hodnotí vládní nákup benzinových stanic Robin Oil? „Je dobře, že stát vlastní Čepro, které je strašně důležité. Má jedinečnou distribuční síť pohonných hmot. Kdyby byla nedej bože válka, Čepro bude klíčové pro tankování kerosinu do letadel, nafty do aut atd. Jsou tady firmy z Polska a Maďarska, které víceméně patří státu, takže je správné, když má český stát Čepro. Tu transakci s pumpami Robin Oil neumím posoudit, ale stát má zastoupení v dozorčí radě Čepra, tak si to pan Stanjura určitě pohlídal. Čepro produkuje zisk, snad tedy vědí, co dělají,“ konstatoval Babiš.

Účast při volbách do Evropského parlamentu bývá v Česku nízká:

Na závěr debaty se moderátorka zajímala, zda nově zvolené předsednictvo hnutí ANO schválilo na kandidátku do Evropského parlamentu i bývalou manažerku farmy Čapí hnízdo, obžalovanou Janu Nagyovou. „Ano. Paní Nagyová je odbornice na Evropskou unii a na kandidátce je proto, že ji navrhl kraj Vysočina,“ sdělil Andrej Babiš.

Jak Andrej Babiš hodnotí vládní nákup benzinek Robin Oil:

