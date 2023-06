Babiš přichází o média i političky. Co udělá? Šéf hnutí ANO odpoví v debatě

Hnutí ANO ve volebních preferencích suverénně vede, současně se ale potýká s odchody některých členů, naposledy europoslankyně Martiny Dlabajové. Jak na to reaguje předseda ANO Andrej Babiš? A co říká na to, že podle premiéra Petra Fialy jsou jeho slova o vrácení daní v případě volebního vítězství na původní úroveň ukázkou nezodpovědné politiky? Zeptáme se ho v debatě.

