Premiér Petr Fiala uvedl, že na přesné vyčíslení škod je ještě brzy, protože mnohde se ještě lidé potýkají se zajištěním základních existenčních potřeb. „Musejí se dobudovat příjezdy, komunikace, obnovit v plné míře dodávky elektřiny, zajistit zásobování pitnou vodou. Okamžitá pomoc ale už se rozbíhá, je tady možnost čerpat až 73 tisíc korun pro ty, kteří o všechno přišli, jsou tu programy pro malé obce. Na nic přitom nečekáme,“ řekl předseda vlády.

„Na základě činnosti pracovní skupiny v čele s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou jsme odhadli, kolik peněz bude muset státní rozpočet poskytnout na nápravu škod. Vycházíme ze zkušeností z předcházejících katastrof, takže podle nás ta částka bude 40 miliard korun. Rozložíme ji tak, že novelou opravíme letošní rozpočet, kde bychom na povodně vyčlenili 30 miliard, a zbývajících deset se promítne do rozpočtu na příští rok. Většinu peněz chceme mít k dispozici letos, abychom klíčovou infrastrukturu opravili,“ uvedl premiér.

Na dotaz, zda připadá v úvahu i vydání povodňových dluhopisů, uvedl: „Vydávání dluhopisů, které by sloužily k nápravě škod po povodních, je docela obvyklý způsob. Předpokládám, že touto cestou také půjdeme.“ Zdůraznil, že stát se bude starat hlavně o obnovu veřejné infrastruktury, kde mu základním partnerem budou kraje. „Část soukromých majetků bude pokryta pojištěním, zálohy se vyplácejí během jednoho, dvou dnů a řadu dokumentů není třeba dokládat,“ doplnil.

Hejtman Bělica mluví o škodě až 100 miliard

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz, zda vláda pomáhá dost, o hodinu později řekl: „Škoda, že vláda nepostupuje podobně, jako jsme to dělali my za tornáda, byť se to s povodňovou katastrofou srovnat nedá. Mohla ale okamžitě spustit program podpory krajů, zemědělců, podnikatelů, daňové úlevy, zapojit Pozemkový fond a Lesy ČR. My jsme po tornádu dodali peníze do pěti dnů, z rozpočtové rezervy jsme uvolnili 200 milionů a na ministerstvu pro místní rozvoj jsme našli 400 milionů.“

A co soudí o zvýšení schodku o 40 miliard korun, které navrhuje Zbyněk Stanjura? „Neumím to posoudit. Hejtman Moravskoslezského kraje Bělica mluví o sto miliardách, majitel Kofoly v Krnově o 200 miliardách.“ Pokud škody dosáhnou takové výše, kde by na to stát měl vzít a příliš se nezadlužit? „Kdybych byl premiér, řekl bych ministryni obrany Janě Černochové, aby ustoupila od nákupu amerických stíhaček F-35, které nás celkově budou stát 300 miliard korun. A už teď platíme zálohy, teď 26 miliard, příští rok šedesát. Měla by zavolat do NATO a zeptat se, zda by si je někdo jiný nekoupil, třeba Izrael. Za odkoupení by dostala hned 26 miliard a ušetřila desítky dalších. A místo těchto letounů bych si vzal gripeny za 1,9 miliardy ročně,“ uvedl Andrej Babiš.

Dodal, že na rozpočtu Úřadu vlády by ušetřil 500 milionů a nechápe, proč má předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová navíc 200 milionů. „Asi je dává svému kancléřovi, který má plat 200 tisíc měsíčně, zatímco chudák kuchař v kantýně má třicet. A až premiér uvidí ve Vratislavi Ursulu von der Leyen, měl by jí říct, že jí sice děkuje, že nás i Evropu zbavila Jozefa Síkely, který se teď bude starat o Afriku, ale proč mu dává šílený rozpočet 300 miliard eur a tři tisíce úředníků? Měla by místo toho zemím postiženým povodněmi poskytnout deset miliard eur. Je nesmysl to dávat do Afriky, protože na poražení Číny, která tam investovala tisíc miliard, je už pozdě, Evropě ujel vlak,“ míní šéf ANO.

Síkela má podle Fialy silné portfolio

Ministerský předseda Petr Fiala k portfoliu Jozefa Síkely, tedy mezinárodnímu partnerství, uvedl: „Jsem přesvědčen, že je to silné portfolio s velkou rozhodovací pravomocí a značnými finančními prostředky. Navíc jeho rozsah se znovu upravuje směrem k jeho posílení, z hlediska budoucnosti Evropské unie jako důležitého světového hráče, je to jeden z klíčových komisariátů. Chtěl jsem ekonomické portfolio s generálním ředitelstvím, a to máme. Jsem spokojen. Na setkání s Ursulou von der Leyen se mnou budou premiéři postižených zemí, polský premiér Tusk, slovenský Fico a rakouský kancléř Nehammer. Budeme se bavit o tom, jak nám EU může s touto situací finančně pomoci. To jsou okamžiky, kdy se ukazuje viditelná solidarita a Unie má možnost občany svých členských států přesvědčit, že když opravdu potřebují pomoc, dostane se jim jí.“

Rychlá pomoc z Evropské unie

Doplnil, že není příliš srozuměn s průběhem podpory, kterou dostaly země, jež se starají o ukrajinské uprchlíky. Rychlost a výše pomoci podle něj není dostatečná. „Doufám, že tady se ukáže něco jiného. Mechanismy na to jsou. Unie musí ukázat solidaritu. Když totiž letošní povodně srovnáme s povodněmi v roce 1997, zjistíme, že jejich rozsah byl nyní větší. Zasaženo bylo skoro 80 procent území ČR, ale jen na dvaceti procentech došlo k velkým škodám, protože jsme v minulosti přijali dobrá opatření, abychom katastrofám předcházeli. I to musíme mít z evropského pohledu na paměti. Potřebujeme peníze na rekonstrukci infrastruktury i na posílení protipovodňových kroků,“ pravil Petr Fiala.

Začít rychle stavět

Oba politici se vyjádřili také k akutním potřebám obyvatel, kterým voda vzala domy. Moderátorku zajímalo, zda se nějak urychlí povolování staveb nebo zmírní podmínky výběrových řízení pro rekonstrukci školek, stadionů, zdravotních středisek, jak o tom hovořil prezident Petr Pavel na Jesenicku? „Lhůty v přijatém stavebním zákoně jsou třicet a šedesát dnů, avšak asi narážíte na potíže s digitalizací systému. Nechci předjímat, ale vzhledem k situaci a zatížení stavebních úřadů zvažujeme i nějakou legislativní změnu, aby nic nebránilo obnově domů a veřejné infrastruktury,“ naznačil postup vlády její předseda. Andrej Babiš na to konto poznamenal: „Rozdíl mezi mnou a panem Fialou je v tom, že on věci zvažuje, nechává posuzovat, předpokládá. Babiš by řekl jasně panu ministru Bartošovi, aby si digitalizaci strčil někam a rozhodl o platnosti pravidel, která tady byla do 30. června, protože potřebujeme rychle stavět.“

Nové Heřminovy budou

Poté se vrátil k 15 minutám s Petrem Fialou a sdělil: „Řeknu vám jednu novinku, o níž pan premiér asi neví. Vodní díla typu Skaliček, Vlachovic nebo Nových Heřminov spadají pod liniový zákon. Jsou na tom stejně jako dálnice. Už to mohla vláda řešit a urychleně budovat. Jako premiér bych zavolal ministra zemědělství a přikázal mu, ať to urychleně dělá.“ Proč to tedy v době, kdy byl ministerským předsedou, neudělal? „Vy mě neposloucháte, my jsme to dali do liniového zákona,“ odpověděl Babiš. Proč tedy přehrada Nové Heřminovy nestojí? „Je tam územní rozhodnutí a zapomínáte, že moje vláda měla dva roky covid. Díky nám ale funguje absolutně spolehlivý systém Aladin. Bez něj bychom dnes měli víc mrtvých než v roce 1997. Do protipovodňové ochrany jsme investovali 25 miliard, Brno, Přerov, Olomouc, Ústí. A víte, kdo byl náměstek v Brně, které nedokončilo stavbu hrází na řece Svratce? No současný pan ministr Hladík,“ pravil Babiš s tím, že vládu v otázce přehrady Nové Heřminovy podpoří, avšak je třeba na ni v rozpočtu vyčlenit osm miliard korun.

K vodnímu dílu Nové Heřminovy, které podle ministra zemědělství Marka Výborného mohlo ochránit obyvatele Opavy a Krnova, kdyby stála, se vyjádřil i Petr Fiala. „Přehrady jsou důležité nejen pro zadržování vody v krajině, ale také jako ochrana před povodněmi. Tam, kde ta potřeba je, tam je postavme. U vodních děl musíme udělat totéž, co jsme již přijali v zákoně o liniových stavbách. Není možné, aby skupina lidí držela jako rukojmí desetitísíce obyvatel, kteří jsou postiženi povodní a třeba i ohroženi na životech,“ uvedl premiér.

Budou volby férové?

Krajské a senátní volby se v pátek a sobotu uskuteční. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček míní, že ať už byla kampaň jakákoliv, ANO krajské klání vyhraje. Možná se to stane, ale přetaví to pak ve zisk více než současných tří hejtmanských postů ve Zlínském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji? „Nedovolil bych si říct, že volby vyhrajeme. Budu rád, když obhájíme výsledek z roku 2020. A pamatujete si, o čem tehdy byly? Jenom o útocích na naši vládu kvůli covidu. Slyšel jsem názor jednoho politologa, že když teď za povodní byli pořád v médiích Kuba, Pecková a Grolich, tak na tom vydělají. Jako by měli největší povodně. Ty měl ale chudák Josef Bělica, který to na severní Moravě odmakal a byl od rána do večera v terénu. A samozřejmě také hejtman Olomouckého kraje, který byl také hodně zasažen. To je ale politika, kdy se bude hrát o to, kdo měl víc videí a něco dal na sítě. Voliči by si měli uvědomit, že třeba Jan Grolich pro zdravotnictví v Jihomoravském kraji neudělal vůbec nic,“ popsal svůj pohled Andrej Babiš.

Primátor Opavy za ANO Tomáš Navrátil rozporoval termín voleb. Podle něj nebudou férové, pročež vládu požádal o vyhlášení nouzového stavu. Je správné, že se krajské volby neodložily? „To je teď úplně jedno. Vláda garantuje, že lidé budou mít možnost volit. Primátor Opavy do pátečních 10.00 musí dostat třicet tisíc náhradních volebních lístků. Má devětapadesát volebních místností a třináct z nich je zasaženo povodní, hlavně sídliště Kateřinky. On je tedy proti volbám, ale má smůlu, vláda rozhodla, že se konat budou v původním termínu. Riziko je v tom, že nějaký občan bude žalovat stát kvůli tomu, že mu nebylo umožněno volit,“ uzavřel svých 15 minut lídr hnutí ANO.

Budou volby rovné, přímé, tajné a všeobecné čili proběhnou řádně? A jak si podle předsedy ODS a lídra koalice Spolu povedou kandidáti pětikoalice? „Volby jsou vyhlášeny podle legislativy a my bychom velmi složitě museli měnit zákon během dvou dnů, abychom je odložili. Bylo by to na hranici možného a podle mě by to hlavně nebylo legitimní, protože na většině území se mohou uskutečnit zcela hladce. Problém se může týkat 35 obcí z více než šesti tisíc. Všude tam jsme schopni pomoci, dodáváme náhradní volební lístky, pomáháme s doklady, doplněním volebních komisí. Děláme vše pro to, aby lidé mohli uplatnit svoje základní občanské právo. Co se týká koalice Spolu, věřím, že uspějeme. ODS má tři skvělé hejtmany, Martina Kubu, Martina Červíčka a Vítězslava Schreka, podporujeme Jana Grolicha z KDU-ČSL, máme výborné kandidáty. Věřím, že všichni svoje pozice obhájí a ještě posílíme,“ řekl na závěr své čtvrthodiny předseda ODS a vlády Petr Fiala.