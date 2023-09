Sněmovna začala ve třetím čtení projednávat vládní konsolidační balíček. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v debatě Deníku ovšem toto označení odmítl: „Je to daňový balíček, který je úplně zbytečný. Tato vláda má ráda drahotu a inflaci, benzin už je na 42 korunách a pan premiér má stříbrnou medaili, protože jsme druzí nejhorší v Evropě.“

Expremiér Andrej Babiš byl hostem živé debaty Deníku. Řeč přišla na vládní konsolidační balíček či novou totalitu | Video: Deník

Na dotaz, zda podle něj projde nějaký pozměňovací návrh poslanců za hnutí ANO, odpověděl: „Určitě neprojde, nová totalita s námi nemluví. Provládní Blesk včera zveřejnil názor pana premiéra, že je připraven protlačit to i na sílu a že obstrukce jsou hrozné. Zapomněl ale na svůj rozhovor v roce 2016, kdy řekl, že bude obstruovat celé volební období. Pro nás je to příležitost říct lidem, co si o tom myslíme. Těch příležitostí v médiích moc nemáme a já děkuji za tu možnost u vás.“

Starostové v nesnázích

Konsolidace veřejných financí se dotkne všech - podnikatelů, zaměstnanců i obcí. Například starostka České Lípy Jitka Volfová z hnutí ANO míní, že vládní ozdravná kúra vyhladoví řadu měst, tudíž vyzývá poslance za Liberecký kraj, aby aspoň hlasovali pro pozměňovací návrh týkající se rozpočtového určení daní.

Vláda upravila konsolidační balíček: Co nově obsahuje, co se (ne)změnilo u DPH

Jaké má stínová vláda ANO ohlasy z terénu na zdvojnásobení daně z nemovitosti, které sice posílí obecní rozpočty, ale bude státnímu rozpočtu kompenzováno zvýšením daně z příjmu fyzických a právnických osob? „Tato vláda bere komunálu deset miliard a mění rozpočtové určení daní, které my jsme udělali v jeho prospěch. Navíc to pokrytecky nechávají na starostech, kteří budou občanům sdělovat, že musejí zvýšit majetkové daně. Přitom to není zapotřebí, protože vláda má peněz dost a nemusí sahat do obecních pokladen. Ty finance jsou v Bruselu, stačí čerpat evropské fondy. A také šetřit na sobě. Dva roky nás zdaňovali inflací, proti níž nic nedělali, a teď oficiálně od 1. ledna 2024 budeme všichni platit vyšší daně,“ uvedl Babiš.

Dodal, že starostové budou muset obyvatelům vysvětlit třeba to, že nepostaví novou mateřskou školu, neboť jim vláda vzala peníze. „Mě to mrzí, protože my jsme nastavili daně v jejich prospěch. Oni to teď mění a já nechápu, proč s tím vládní STAN souhlasí. Priorita vlády je zůstat tam až do příštích voleb a tomu podřizují všechno. Pan Rakušan bude dělat kampaň za 42 milionů, což je úplně neuvěřitelné, protože uplácejí média, aby občanům sdělili věci, které ve skutečnosti nedělají,“ řekl lídr opozice.

Víc šetřit radí i odborníci

Moderátorka ho ujistila, že Deník je médium, které se nenechá nikým uplatit. A podotkla, že nejde jenom o politiku, protože vláda se řídí názory odborníků.

Šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl konstatoval, že ozdravení veřejných financí je nezbytné, a to nejen letos a příští rok, ale i v dalších letech. „Tento odborník by strašně chtěl být ministrem financí a v minulosti říkal spoustu věcí, které nenastaly. Hlavně by ale vláda měla jít příkladem. Pan premiér by měl začít u sebe a okamžitě propustit 150 lidí z Úřadu vlády. Víte, kolik jich tam pracuje na dohody o provedení práce a činnosti, aby to nebylo vidět? Je jich 337. A ten zbytečný ministr, ta nulka, abych opakoval pojem pana Klause, má devatenáct úředníků. Takže oni nešetří a vydávají peníze na zbytečné úředníky, 42 milionů na kampaň a 50 na Michelina, vyplácejí si tučné odměny,“ nešetřil kritikou šéf ANO.

Expremiér Andrej Babiš o omluvě Miroslavu Kalouskovi:

Zdroj: Deník

To všechno jsou ale desítky milionů, zatímco v rozpočtu se musí škrtnout 220 miliard, aby se zlikvidoval strukturální schodek. „Ale oni nejsou schopni ušetřit na sobě ani těch pár milionů, naopak hodují a nabírají lidi,“ odvětil.

Nula a parazit

Příkladem by mohl jít i Andrej Babiš, protože k racionální debatě o konkrétních problémech určitě nepřispívají výroky, jichž se dopustil na adresu ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka před dvěma týdny, když ho nazval „nulou a parazitem“. Nebo to už byl začátek kampaně před evropskými volbami? „Proč neřeknete, co ten pan eurohujer o mně uvedl v Deníku N? Že jsem špína, zloděj, odpad. Já jsem reagoval na tato jeho slova tím, že je nula. A on je nula, je ve čtvrté straně a je to parazit, protože žije z peněz daňových poplatníků.“

Vláda upravila konsolidační balíček: Co nově obsahuje, co se (ne)změnilo u DPH

Jako všichni politici včetně Andreje Babiše, jeho exministrů a poslanců, kontrovala moderátorka. „Ano, i z mých daní a z daní Agrofertu, který odvedl pět miliard do rozpočtu,“ odpověděl Babiš.

„Nikoli, i vy jste byl jako premiér placen z peněz daňových poplatníků,“ trvala na svém redaktorka. „Já ne, já svůj plat posílal samoživitelkám,“ odmítl to Babiš. Dodal, že existuje diplomová práce o výrocích ve sněmovně a on neřekl vůbec nic, ačkoliv ostatní ho historicky „sprostě uráželi“.

Ústavní soud není nezávislý

Posteskl si, že podle soudního výroku se teď musí omluvit „symbolu korupce Kalouskovi“. Chápe Babiš, že žádný politik, natož premiér, nemůže beztrestně o někom říct, že „zabil lidi cez padáky“? Soud jen potvrdil, že je to za hranou.

„Soud předtím rozhodl asi pětkrát v můj prospěch. Je zajímavé, že Nejvyšší soud je vždycky proti mně. A je třeba divákům sdělit, co tomu předcházelo, jak mě ten symbol korupce sprostě urážel. To byla reakce. Vyhnali mě před sněmovnu, házeli na mě lahve, řvali na mě. Já jsem ukázal, že je to dvacet let, co pan Kalousek působil na obraně a co tam všechno udělal, jak to zdokumentoval Nadační fond proti korupci. Nepřímo jsem měl tedy pravdu. Zemřel tam voják, protože někdo nakoupil blbé padáky.“

Expremiér Andrej Babiš o nezávislosti Ústavního soudu:

Zdroj: Deník

Z toho ovšem nelze obviňovat Miroslava Kalouska nebo jakoukoli konkrétní osobu, pokud na stole nejsou důkazy. Soud to nyní potvrdil a Andrej Babiš se bude muset omluvit, byť se zřejmě obrátí na Ústavní soud, který to ale z důvodu nepříslušnosti asi vůbec řešit nebude. Babiš na tato slova ihned reagoval: „Ústavní soud je součástí nové totality, rozhodoval o paní Filipové a vůbec nevzal v potaz argumenty mých právníků. Takže tam nečekám vůbec nic dobrého.“

Chce tím říct, že ústavní soudci nejsou nezávislí a nějakým způsobem fandí současné vládě? „Tak můžeme se bavit o panu Rychetském, o zákoně, který umožnil vytvoření pětikoalice. Nebo pan Baxa chodil na demonstrace Milionu chvilek a jeho paní řekla, že jsem hovado. To vám nevadí? Můžeme mluvit o tom, jak pan Kysela uvedl, že jsou tam kvóty pro bývalé komunisty. Žijeme v nové totalitě, v mediokracii.“

Žádné peníze navíc České televizi a rozhlasu

Uvědomuje si Andrej Babiš, jak nesmyslný je jeho výrok o totalitě, když zároveň může veřejně mluvit o čemkoliv a komkoliv? „To je nová totalita, která je reprezentovaná hlavně Českou televizí a Českým rozhlasem. Česká televize nevysílá Dozimetr…“ Redaktorka namítla, že v ČT viděla asi deset reportáží k Dozimetru. „Já jsem žádnou neviděl a paní Dobiášovou vyhodil psychopat Wollner, aby se to nevysílalo před volbami,“ pravil Babiš, načež ho moderátorka vybídla, aby se zdržel podobných výrazů.

„Jsem přesvědčena, že tu není žádná totalita, stará ani nová, neboť existuje svoboda slova a shromažďování, každý může říkat, co chce, nikdo za to není popotahován, natož zavírán. A fakt, že politici z vládní a opoziční strany mají opačné názory, které prezentují na veřejnosti, je důkazem demokracie,“ řekla Kateřina Perknerová.

„Tak dám ještě jeden příklad. Karel Havlíček byl v Českém rozhlase a chtěl říct, co je ta nová totalita, ale redaktorka ho nepustila ke slovu, pořád mu skákala do řeči. To je ta nová totalita, veřejnoprávní televize a rozhlas vyhrály pětikoalici volby. Vysílají reportáže o Penamu, ale o Dozimetru ne. Myslím, že lidé nejsou slepí a my jsme zásadně proti, aby občané platili deset miliard koncesionářských poplatků těmto provládním zprofanovaným médiím. Dokonce i soukromé televize řekly, že se jim to nelíbí,“ míní Babiš.

Máte mobil či notebook? Zaplatíte i vy poplatek za televizi, plánuje vláda

Moderátorka poznamenala, že je to logické v rámci konkurenčního boje a připomněla, že právě Česká televize detailně informovala občany v době covidu a byla v pandemii užitečným pomocníkem právě Babišově vládě. A obě veřejnoprávní média jako první přinášejí autentické zpravodajství o všem podstatném ve světě. „Není to pravda, rozdělují společnost, zvou politology, kteří mají předem jasný názor proti hnutí ANO. V tom se my dva neshodneme, je to nová totalita a snaží se nás umlčet. O tom megaskandálu, o Dozimetru, organizovaném zločinu, který sedí ve vládě, se nemluví. A Rakušan si vezme 42 milionů daňových poplatníků a bude si dělat kampaň. To vám nevadí?“ přel se Babiš.

Brusel pro Síkelu nebo Nerudovou

Na evropskou tematiku tentokrát skoro nedošlo, a tak se aspoň poslední otázka týkala evropských voleb a budoucího českého eurokomisaře. Líbila by se Andreji Babišovi Danuše Nerudová?

„Tak Danuše Nerudová bude i premiérka, ne? Ona umí všechno, prezidentku, premiérku. Hlavně aby jí už dali nějaké koryto. Vždycky jsem říkal, že Evropská komise jsou nikým nevolení úředníci. My volíme evropské poslance. Eurokomisař je věcí vlády, takže uvidíme, jestli vyhraje Síkela, tedy jeho loutkovodič Pokorný. Ale údajně i Nerudová je jeho loutka, takže tam má dva koně a jeden asi vyhraje. Organizovaný zločin STAN si tam někoho dosadí a já jen doufám, že tam nebudou krást jako u nás,“ uzavřel šestou debatu Deníku předseda hnutí ANO.