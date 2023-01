„Věřím, že to budou měsíce, které přinesou zlepšení proti tomu, čím jsme procházeli v minulém roce, kdy jsme byli vystaveni masivní vlně covidu ve variantě omikron, pak přišla válka na Ukrajině, vysoká inflace a problémy s energiemi. To vše silně ovlivnilo život lidí i fungování firem a způsobilo určitý pocit nejistoty a nespokojenosti. Všechny prognózy odborných institucí ukazují, že letošní rok by mohl být lepší, očekává se snížení inflace i ceny energií, u pohonných hmot už jsme na předválečné situaci. Ovšem to nejpodstatnější, co zároveň nemůžeme ovlivnit, je vývoj situace na Ukrajině. Pokud by se Rusko vzdalo svých agresivních plánů a zavládl by mír, významně by to celou situaci zklidnilo a odstranilo příčinu všech dalších problémů,“ uvedl Fiala.