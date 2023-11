Je poněkud paradoxní, když pátý nejbohatší Čech hovoří o „privatizované demokracii“ a jedné z největších chyb polistopadových vlád, že nenechaly ve státních rukou strategická odvětví typu energetiky nebo vodárenství. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš má přesto v mnohém pravdu.

Poslední léta ukázala, že ačkoliv stát je většinou horší hospodář než soukromý majitel, z hlediska odolnosti země a její bezpečnosti je výhodné, když některá odvětví drží ve stoprocentním vlastnictví. Nebo na ně má alespoň rozhodující vliv.

Pokud je tato záležitost nenávratně ztracena, musí vládní garnitura zabrat jinde, konkrétně v podpoře technologií a investic s rozdílovým charakterem. Jenomže Fialův kabinet už druhý rok neúspěšně čelí rostoucím cenám energií a v lednu to vypadá na další růst, pro některé odběratele až o třetinu.

A co se týká onoho chytrého pohybu vpřed, ani tam nejde o žádné Monte Carlo. „Po takřka dvou desetiletích dohánění už hospodářství mnoho let jen sotva rostea ekonomové varují, že bez zásadních změn ztratí kontakt s ostatními evropskými zeměmi,“ napsal o ČR německý Die Welt.

Aktuální selhání kabinetu je ale konkrétnější než debaty o tom, zda Česko je, či není „nemocným mužem Evropy“. Týká se toho, co je vždy na prvním místě, tedy peněz, a to pro nepedagogické pracovníky a lékaře. Když kvůli nízkým mzdám odejdou ze škol kuchařky a uklízečky, může se krám zavřít.

Ještě horší by to bylo v případě nemocničních doktorů, kteří by od prosince mohli přestat sloužit přesčasy, neboť zákonem předepsaných 150 hodin už mají dávno splněných. Co je to34 let po revoluci za systém, který dělá z lékařů otroky finančně závislé na stovkách přesčasových hodin? Proč to neřešila ani pravicová vládaa její ministr zdravotnictví z TOP 09 Vlastimil Válek?

Zeptáme se ve čtvrtek premiéra Petra Fialy.