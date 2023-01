Otázka pro tento týden: Měl dát prezident Zeman milost Janě Nečasové Nagyové? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Pravý důvod je pravděpodobně jinde. Nečasová je obžalována i v další kauze. Pokud by dostala druhou podmínku, vězení by ji neminulo. A manželé Nečasovi jsou v posledních letech účastníky mnoha hradních akcí. Podle poslance Marka Bendy (ODS) je milost výlučnou pravomocí hlavy státu bez kontrasignace, ale on sám ji – vzhledem k tomu, co si myslí „o puči policejních plukovníků před deseti lety“ – tentokrát vítá.

Jeho stranická kolegyně, ministryně obrany Jana Černochová podotkla, že pokud by to měla vnímat jako akt spravedlnosti, měla se milost týkat i potrestaných příslušníků Vojenského zpravodajství. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek nešetřil na dotaz Práva kritikou: „Je to evidentní protekce prominentů, která nemá v trestní justici co dělat. Bohužel je to po Balákovi už druhý případ, kdy si takto staré struktury vypomáhají. A to jsou přesně věci, které se Piráti snaží dostat z tohoto systému.“ Velmi nelibě nesl Zemanovo rozhodnutí tehdejší šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta. Bere to jako znehodnocení práce policie i justice.

Jak to tedy je s vnímáním spravedlnosti a prezidentskými milostmi? Žádal Miloš Zeman premiéra o abolici pro své spolupracovníky?

Předseda vlády a ODS Petr Fiala se k oběma kauzám dosud nevyjádřil. Ve čtvrteční debatě Deníku se ho na to ale zeptáme. Stejně jako na délku soudních procesů a připravovaný zákon o státním zastupitelství.

