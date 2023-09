Prezident Petr Pavel se v posledním měsíci začíná silněji vymezovat vůči Fialově vládě. Začalo to sporem o důchodovou novelu, jejíž účinnost odloženým podpisem zpozdil o měsíc. Kabinetu vyčetl, že jednal překotně a nedal jemu ani lidem dostatek času. Kromě toho kritizoval fakt, že v případě mimořádně vysoké inflace by zvolené řešení vyšlo státní pokladnu na víc peněz než dosud platný valorizační mechanismus.

Debata Deníku: Prezident Petr Pavel hostem Kateřiny Perknerové | Foto: Deník

Při dvoudenní návštěvě Jihomoravského kraje byl ještě kritičtější. S hejtmanem a starosty si notoval ohledně nastavení rozpočtového určení daní, jež by podle nich mělo vyjít výrazněji vstříc potřebám měst a obcí.

A při setkání s obyvateli Blanska uvedl, že ozdravná kúra veřejných financí je málo razantní. „Máme velkou debatu o konsolidačním balíčku, který už teď vyvolává tolik kontroverzí, že vláda asi nenajde vůli, aby příští rok přišla s dalším balíčkem. Ale jinak to nepůjde,“ uvedl.

Vytloukání klínů klínem

Nešetřil také koaliční poslance za schválení novely zákoníku práce, jež umožnila zdvojnásobení dobrovolných lékařských přesčasů.

Nyní se ministři zdravotnictví Vlastimil Válek a práce Marian Jurečka chystají urychleně předložit změnu, která by situaci napravila. Pavel soudí, že jde o vytloukání klínu klínem.

Na jeho postoj k této úpravě i právě projednávanému úspornému balíčku se Petra Pavla zeptáme v pravidelné debatě Deníku Co můžeme čekat od prezidenta. Jejím tématem bude i cesta hlavy státu do USA a její projev před Valným shromážděním OSN.

Ruskou invazi v něm označil za brutální a nevyprovokovanou útočnou válku, kterou Rusko hrubě porušilo Chartu OSN. „Rusko musí bezpodmínečně stáhnout všechna svá vojska z celého území Ukrajiny v rozsahu jejích mezinárodně uznávaných hranic. Vedoucí představitelé Ruska musí nést odpovědnost za zločin agrese vůči svému sousedovi,“ řekl Pavel.

Během cesty se poměrně ostře vyjádřil i na adresu Roberta Fica, který je favoritem sobotních voleb na Slovensku. Jeho návrat do čela vlády by podle prezidenta „jistě do určité míry narušil i vztahy mezi našimi zeměmi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak“.

Jak vnímá kontroverze kolem svého kandidáta na ústavního soudce Pavla Simona? A co se děje v týmu jeho spolupracovníků? Sledujte debatu dnes ve 13:30 na Deník.cz.