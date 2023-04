Exkluzivní debata Deníku nese název Co můžeme čekat od prezidenta? Tento název jsme zvolili proto, že po deseti letech Miloše Zemana pravděpodobně každý občan, ať už volil, nebo nevolil Petra Pavla, očekával na Pražském hradě změnu.

Debata Deníku: Prezident Petr Pavel hostem Kateřiny Perknerové | Foto: Deník

Ty viditelné se dostavily záhy. Od pondělka každý návštěvník může volně vejít do hradního areálu, aniž by musel procházet bezpečnostními rámy.

Senátu Pavel poslal návrhy na tři ústavní soudce, které doporučil jím jmenovaný odborný panel. Pravděpodobně už 9. května povýší do generálské hodnosti ředitele BIS Michala Koudelku. A chystá se navštívit Ukrajinu. To všechno jsou kroky, jež by se od Miloše Zemana čekat nedaly.

Pavel oficiálně navrhl Wintra na ústavního soudce. Žádost odeslal Senátu

Zároveň Petr Pavel podepsal spornou valorizační novelu a teď ho čeká další oříšek v podobě vládního úsporného balíku. I na ten se ho ve třetím dílu debatu Deníku zeptám. A to i jménem čtenáře Antonína ze Strakonic, který se táže, co si myslí „o nesmyslném zrušení Babišovy EET, která do rozpočtu přinášela nějakých 20 miliard korun“.

Zajímat mě bude i prezidentova schůzka s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, jejímž tématem byly například povinné odvody a situace v Armádě ČR.

Válka na Ukrajině a demonstrace

Před Pavlovou cestou na Ukrajinu a v souvislosti s nedělní demonstrací byl Deník zaplaven dotazy, které směřují k prezidentovým názorům na válečný konflikt. Je na pořadu dne očekávaná jarní ofenziva? Ovlivní vývoj na bojišti čínský mírový plán a co o něm soudí prezident Pavel? Bude v Kyjevě jednat o dodávce dalších zbraní, když jich už není neomezené množství?

Na důchody se sáhlo, platy politiků rostou. Petr Pavel: Nešťastné rozhodnutí

Položím také otázku Hany Králové, která napsala: „Pane prezidente, poslední dobou, a myslím, že v takovéto míře poprvé od revoluce, se zvedla vlna demonstrací. Odbory, SPD, Česká pošta, strana PRO a plné Václavské náměstí, pochod Prahou k Úřadu vlády. Vláda reaguje tím, že právo na demonstrace je, a tím to končí. Já myslím, že tím ale lidé dávají vládě především vizitku a najevo, jak moc jsou s ní nespokojení. Jak to vnímáte vy, budete s demonstranty jednat?“

Paní Turkovou zase zajímá, proč visí na Národním muzeu v Praze ukrajinská vlajka. „Proti Ukrajině nejsem zaujatá. Všimla jsem se ale, že i v Praze na Strakově akademii, Poslanecké sněmovně a všech ministerstvech je též vedle české vlajka ukrajinská. Neměla by tam být jen česká, eventuálně EU?“

