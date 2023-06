Prezident Petr Pavel bilancuje své první měsíce v úřadu. Kromě jiného řekl, že jeho ambicí do příštích let je proměňovat společenskou atmosféru, neboť si nepřeje, aby se tu trvale zabydlela „blbá nálada“.

Živá debata Deníku s prezidentem Petrem Pavlem už v úterý 20. června. | Foto: Deník

V době nahromaděných krizí a rostoucího deficitu státního rozpočtu je to nesnadný cíl. „Rád bych se po pěti letech ohlédl přes rameno a viděl, že v Česku žije daleko víc lidí, kteří věří tomu, že když něco chtějí zkusit nebo něčeho dosáhnout, mohou. Že jsme společností, která se nevzdává svých cílů jenom proto, že se jí předem zdají nedosažitelné. Budu-li mít hodnotit úspěch svého prezidenství, rád bych jej viděl v tom, že náš národ získá zpět zdravé sebevědomí a odhodlání měnit věci k lepšímu. Přál bych si, abychom dokázali lépe využívat všech zdrojů, které máme, k rozvoji schopnosti našich lidí. Podmínky k tomu, abychom řečeno sportovní terminologií hráli první ligu, máme více než příznivé,“ uvedl Pavel minulý týden.

Pod jedním praporem?

A u příležitosti 205. výročí založení Národního muzea také naznačil, jaká cesta k tomu podle něj vede. „Chci apelovat na to, aby kvalita vzdělávání a rozvoj vědy zůstaly naší celospolečenskou prioritou, a to i navzdory obtížím dnešní doby, kterým čelíme,“ řekl prezident Pavel.

Slovo pro Fialu, Pavla i Babiše. Debaty Deníku propojují Čechy s politikou

Na jaké další oblasti chce klást důraz a najde v tom shodu s novým prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem? Podle něj má totiž Česko jediný rok na to, aby učinilo klíčová rozhodnutí ve strategických oblastech, jako jsou dopravní, energetická a datová infrastruktura nebo umělá inteligence.

V podcastu pro Deník řekl: „Češi mají velkou schopnost dělat velké věci pod tlakem a v okamžiku, kdy jsme ve slepé ulici. Teď se rozhoduje o tom, zda za deset let narazíme do zdi, nebo to vybereme a pojedeme s ostatními po hlavní silnici. Věřím, že mnoho moudrých lidí si toto uvědomuje. Nastal čas, aby lidé, kteří chtějí vytvořit podmínky pro úspěšnou budoucnost České republiky a jejích obyvatel byli připraveni si stoupnout pod jeden prapor, pod jeden společný národní zájem, změny prosadit a získat pro ně politickou reprezentaci napříč spektrem.“

Bude se na tom prezident Pavel chtít nejen podílet, ale být i jakýmsi praporečníkem? I na to se ho zeptáme v debatě Deníku. Zajímat se budeme i o reálné datum vstupu Ukrajiny do NATO nebo ohlasy na Pavlův výrok o sledování ruských občanů na Západě.