V čem se liší pětikoaliční vláda Petra Fialy od té předcházející, kterou vedl Andrej Babiš? Současný premiér a šéf ODS vždycky říkal, že on nabízí nepopulistickou alternativu a dělá věci, jež jsou správné a nutné, byť nejsou líbivé.

Do této rovnice zapadá schválení konsolidačního balíku, který má během dvou let ušetřit 150 miliard korun. Dosud ale není známo, kde přesně kabinet škrtne 54 miliard na národních dotacích. Nevyplynulo to ani ze závěrů úterního zasedání K15, jež se shodla na rozpočtovém deficitu pro příští rok ve výši 252 miliard, tedy o dvacet vyšším, než předpokládal ministr financí.

Zamýšlené úspory, ať už se promítnou do konsolidačního balíku, či rozpočtu, nebudou bezbolestné. Dotknou se všech skupin obyvatelstva, podle sociologů nejvíc zaměstnanců s průměrnými platy a drobných živnostníků. Fialově kabinetu dnes nedůvěřují tři čtvrtiny občanů. Za takové situace se velmi těžko hledá shoda mezi vládnoucí garniturou a obyvatelstvem. Stačí málo a loajalita k politikům, výsledkům voleb a dokonce institucím je pryč.

Setkání s Nejedlým? Blažek dostal od vedení ODS žlutou kartu, uvedl Fiala

O to víc zaráží, že Petr Fiala lpí na setrvání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) ve funkci. Ne proto, že se sešel s lobbistou a poradcem exprezidenta Zemana Martinem Nejedlým, ale že se z družného setkání vykrucoval historkou o úkrytu před deštěm a zcela náhodným výběrem stejné restaurace.

Je Petr Fiala opravdu jediný v Česku, kdo této výmluvě věří? Proč je pro něj Blažek tak důležitý? A může politik beztrestně lhát? Čtenáři Deníku v tom mají naprosto jasno, když 98 procent z nich v anketě odpovědělo, že ne.

A jak to vidí premiér Petr Fiala? Zeptáme se dnes v 10.30 na Deník.cz.

