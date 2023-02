Tímto krokem premiér otupil ostří kritiky nejen opozice a části veřejnosti, ale také některých vydavatelských domů. Klíma připravoval Akční plán pro boj s dezinformacemi. Uniklé pasáže vyvolaly obavy z cenzury a určování, co je psát dovoleno a co zakázáno. Úzká skupina lidí by třeba určovala, jaká média splňují kritéria objektivní a nezávislé žurnalistiky. Těm by pak vláda dávala granty a dotace.

ANKETA: Myslíte si, že současná vláda chce obnovit v Česku cenzuru?

Klíma pro server Seznam Zprávy uvedl: „Podívejte se na web Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který má rating webů podle toho, jak dodržují etické standardy. Weby, které mají na škále A-B-C hodnocení C, by neměly dostávat státní inzerci.“

Zdroj: DeníkPodle výsledku ankety Deníku se lidé obávají omezování svobody slova. Filozof Václav Bělobradský v zamyšlení v Právu uvedl: „Patetické přetížení kultury vyvolává často potřebu vykázat moci, autoritě a sociálním hierarchiím znovu pevné místo ve společnosti, to obehnat pravdou, láskou a povinnými interpretacemi minulosti, na některé názory pak přišít žlutou hvězdu a vystavit je veřejnému pohrdání.“ Platí to i dnes?

Na to se zeptáme premiéra Petra Fialy. Živou debatu sledujte už dnes ve 12.00 na webu Deník.cz.

V pravidelných debatách Deníku s Petrem Fialou se budeme ptát za vás, naše čtenáře a posluchače. Otázky na dané téma pro tento týden můžete posílat na mail: otazkypremierovi@denik.cz. Deník je poté položí panu premiérovi.