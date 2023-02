Potěšilo ho, že občané „tak jednoznačně vybrali Petra Pavla, který ztělesňoval hodnoty, jako jsou slušnost, klid, prozápadní orientace a respektování Ústavy ČR, zkrátka to, co všechno by měl prezident dělat“.

Babiše zase porazíme

Nebylo by ale pro vládu přece jen lepší, kdyby Andrej Babiš vyhrál a tím skončil jako výrazný lídr opozice? „Takto o tom tedy nepřemýšlím, podle mého názoru by Andrej Babiš nebyl vhodným reprezentantem České republiky. Proto mám radost, že se hlavou státu stal Petr Pavel. Babiše jako lídra opozice se vůbec nebojím. Porazili jsme ho v minulých volbách do sněmovny a věřím, že ho porazíme v jakýchkoli dalších. Zároveň ho nepodceňuji. Je to miliardář, který zkoncentroval ve svých rukách obrovskou ekonomickou a mediální moc, kterou spojil s mocí politickou. Podařilo se mu stát se hegemonem levé části politického spektra, dnes je hnutí ANO klíčová levicová síla v zemi, mají velkou voličskou základnu a značný počet poslanců. Je to silný soupeř,“ konstatoval předseda vlády a ODS.

Fiala: Je důležité, že končí éra Miloše Zemana. A to bez přímého pokračovatele

Babiš o své další politické kariéře a záměrech bude informovat příští týden, ale moderátorku zajímalo, jak Fiala rozumí hodnocení, že teprve volba Petra Pavla je završením předloňských sněmovních voleb?

„V jistém smyslu se na to takto můžeme dívat. Nám všem teprve dojde, jak obrovská změna to je. Ve třetích volbách po sobě se ukázalo, že populismus a extremismus nemá v České republice většinovou podporu. To je mimořádně dobrá zpráva pro naši budoucnost. Končí éra Miloše Zemana. Nastupuje prezident, který se distancuje jak od Andreje Babiše, tak od způsobu, jakým vykonával úřad Miloš Zeman. Jsem přesvědčen, že v české politice se prosadila slušnost, racionalita, snaha věnovat se dobrému rozvoji republiky, místo toho, aby dominovali politici, kteří se soustředí sami na sebe, svoje křivdy z minulosti nebo svoje zájmy. Střet zájmů, emoce, rozjitřování byly doposud součástí každodenní politiky. To všechno teď neuspělo. Změna je skutečně velká.“

Republika v sevření jednoho názoru?

Pořád je tady 2,4 milionu voličů Andreje Babiše a další statisíce lidí, kteří této vládě a zvolenému prezidentovi nefandí. V tomto táboře sílí hlasy, že pětikoalice s Petrem Pavlem ovládnou veřejný prostor, politicky si zprivatizují republiku a budou prosazovat svůj pohled na svět, daněmi a důchodovou reformou počínaje, vztahem k Ukrajině konče. Mají se toho občané obávat? „Takový názor Andrej Babiš a jeho hnutí vědomě rozšiřují, aby tím zakryli drtivou porážku a současně zpochybnili další vládní kroky. Takovou interpretaci odmítám. Petr Pavel nebyl vládním kandidátem. Získal podpisy občanů a ve volbách uspěl.“

Jeho první vyjádření i středeční schůzka čtyř nejvyšších ústavních činitelů ovšem potvrdily, že jejich spolupráce bude hladká a na většině záležitostí se shodnou.

„To nepochybně ano, dokonce se odvažuji tvrdit, že Petr Pavel sdílí podobné hodnoty a představu o politice, což neznamená, že má stejné názory na všechny konkrétní vládní kroky. Základní shoda je zjevná a hlavně správná, protože je přirozená. Politici bez ohledu na to, zda jsou levicoví, pravicoví, méně liberální nebo více konzervativní by měli v základním pohledu na demokratickou politiku a její hodnoty souznít. Musím znovu zdůraznit, ve volbách nikdy neprohrávají voliči, ale konkrétní politici. Zvolení politici mají odpovědnost dělat kroky, které jsou dobré pro Českou republiku, ne pro jednu skupinu. Lidé nám dávají důvěru, abychom s programem s nímž jsme kandidovali, vykonávali svoji funkci. Ne proti někomu, ale ve snaze realizovat program, pro nějž jsme získali podporu. V tomto smyslu určitě budeme postupovat podle Programového prohlášení vlády, které se logicky opozici ve všech bodech nemusí líbit, ale děláme to s přesvědčením, že naše kroky pomohou všem občanům,“ míní Fiala.

Premiér Petr Fiala o konci éry Miloše Zemana:

Rozdělení rolí

Lidé poměrně jasně chápou, jaká je role vlády a prezidenta. Z ankety Deníku vyplývá, že 77 procent čtenářů si myslí, že by hlava státu neměla vládě zasahovat třeba do přípravy důchodové reformy nebo daní. Nastavili si premiér a budoucí prezident v tomto smyslu mantinely? „Ty máme nastavené, byť od volby uběhlo jen pár dní. Vaši čtenáři mají jasno ve věci, která je zjevná. Za tyto věci odpovídá plně vláda, která má spolu s většinou ve sněmovně i Senátu nástroje k jejich realizaci. Reforma penzí je absolutně zásadní věc pro to, aby dnešní střední generace měla zaručený slušný důchod,“ pravil Petr Fiala.

Znamená to, že třeba chystanou revizi Programového prohlášení vláda nebude s budoucím prezidentem Pavlem konzultovat? „Ne, to není odpovědnost hlavy státu. Musíme konzultovat zahraniční politiku a klíčové kroky při reprezentaci republiky doma i navenek. Tam je spolupráce naprosto nezbytná. Čím budeme postupovat koordinovaněji, tím budeme schopni lépe prosazovat zájmy České republiky v zahraničí. Avšak v jedné věci, a to i v záležitosti typu důchodové reformy, hlava státu pomáhat může. Může vysvětlovat, že takový krok je nezbytný, a v tomto duchu společnost uklidňovat. Dávat najevo, že je to nezbytná věc a když se udělá dobře, lidem pomůže. Úloha prezidenta není v tom, že hájí vládu, ale že pomáhá politické reprezentaci osvětlovat některé dlouhodobé cíle a svou autoritou se snaží vnášet klid do společnosti, dodávat lidem naději. Může využívat výhodu svého postavení, jež není zatížené každodenními politickým střety a rozhodováním. Lidé pak jeho uklidňující tón více akceptují,“ soudí Petr Fiala, jinak profesor politologie.

Je tu jedna aktuální věc, která by společnost jitřit mohla a týká se mezinárodních vztahů. Petr Pavel ve středu Deníku řekl, že si za stávající situace nedovede představit účast ruských a běloruských sportovců na olympiádě ve Francii v roce 2024. Chápe slova Volodymyra Zelenského, že v takovém případě by Ukrajina hry bojkotovala.

Připojila by se Česká republika? „O tom rozhodne sportovní hnutí jako takové, všechny vlády respektují, že v tom má autonomii. Osobně si nedovedu představit, že se ruští a běloruští sportovci účastní olympijských her se vším étosem, který symbolizují, zatímco se jejich země podílejí na vraždění lidí a brutální agresi. To jsou věci, které úplně nejdou dohromady. Rozhodnutí ale bude na olympijském hnutí, které má mezinárodní i národní orgány. Můj názor je, že účast ruských a běloruských sportovců za těchto podmínek je opravdu problematický,“ uzavřel Petr Fiala dvacátou premiérskou debatu Deníku.