V pravidelné premiérské debatě Deníku.cz se předseda vlády Petr Fiala vyjádřil ke spekulacím o jeho oficiální cestě do Číny v příštím roce. Tu nedávno navštívili jeho poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar a šéf české rozvědky Vladimíra Posoldu. Mění se nějak kurs české zahraniční politiky vůči této zemi? „Nemění se nic. Nevím, kde tyto spekulace vznikají. Kdybychom hledali nějaké dezinformace, toto je jedna z těch typických, a mrzí mě, že je šíří i ti, kteří proti nim jinak bojují. Žádná moje cesta do Číny není plánována ani připravována,“ sdělil Fiala.

Premiér Petr Fiala se v další živé debatě Deníku vyjádřil k situaci ve zdravotnictví, chystané stávce odborářů či aktuální kondici české ekonomiky. Podívejte se, co zaznělo | Video: Deník

Dodal, že kdyby ale byla, nebylo by to nic zvláštního, neboť řada jeho kolegů ze západních zemí tam jezdí naprosto standardně.

„S Čínou musíme mít normální vztahy, jako je mají naši spojenci. To, že na různých úrovních probíhají pracovní jednání, k nimž patří i návštěva Tomáše Pojara v Číně, je naprosto běžné. Rozhodně se nebude měnit náš postoj vůči Tchaj-wanu, česká zahraniční politika je dlouhodobá, koncepční a srozumitelná,“ řekl.

Premiér Petr Fiala odmítá, že by plánoval navštívit Čínu. Označil to za dezinformaci:

Zdroj: Deník/Kateřina Perknerová

Premiéra Fica kárat nebude

Na adresu svého pátečního setkání se slovenským premiérem Robertem Ficem a eventuálním dotazům na jeho restriktivní zásah vůči některým slovenským médiím či bizarní výroky vedení ministerstva kultury řízené nominantkou Slovenské národní strany Martinou Šimkovičovou, Fiala uvedl: „Mým cílem je, aby naprosto unikátní a výborné vztahy, které mezi našimi zeměmi existují, pokračovaly, a aby je neshody v některých vnitro i zahraničněpolitických otázkách neohrožovaly. Budu se zaměřovat na to, abychom s panem premiérem Ficem našli oblasti, kde je spolupráce výhodná a dobrá.“

Představitelé pětikoalice ovšem často na adresu různých režimů, kde nejsou dodržována lidská a občanská práva či kde je potlačována svoboda médií, zvedají varovně prst a hovoří o červených liniích. V případě Slovenska budou mlčet?

Debata s předsedou vlády Petrem Fialou:

VIDEO: O situaci v nemocnicích, stávce i Číně. Fiala odpovídal v debatě Deníku

„Můžete si všimnout, že i ve výrocích, které se týkají jiných zemí, sleduji několik rovin. Jednou z nich je, zda moje vyjádření něčemu skutečně pomůže, nebo si jen vysloužím potlesk novinářů či části veřejnosti doma. Zahraniční politika je oblast, která nemá ráda populismus. Dotčeným jedincům pomůže mnohem víc, když se nevymezujete mediálně, ale během jednání ve správnou chvíli řeknete správnou věc. Tak můžete pomoci konkrétním lidem, aby se třeba dostali z vězení, měli nárok na lepší zacházení, mohli vycestovat. To je mnohem užitečnější než silná prohlášení,“ konstatoval Fiala.

Doplnil, že vládě, ale hlavně české společnosti, není jedno, co se děje na Slovensku, jak dokládají reakce mnoha občanů České republiky. „Můj úkol je vzít na vědomí, jakou politickou reprezentaci si Slováci vybrali a s ní se snažit vytvořit co nejlepší vztahy, aniž bychom ustupovali z našich zahraničněpolitických pozic,“ prohlásil premiér.

Platy v soukromé sféře stát ovlivňovat nemá

K nedohodě ministra zdravotnictví Vlastimila Válka s lékaři a prosincovému omezení plánovaných operací Petr Fiala pravil: „Na domluvu musí být ochota na obou stranách. Většina požadavků lékařů byla ze strany ministra Válka akceptována. Ať už je to oblast vzdělávání, pracovních podmínek včetně limitů pro přesčasovou práci či mzdových záležitostí, například zrušení jedenácté platové třídy pro mladé lékaře. Řada věcí je rozumná a udělala by se i bez této vyhrocené situace,“ míní premiér.

Co říká Petr Fiala na to, že se ministr Válek nedokázal s lékaři dohodnout:

Zdroj: Deník

Zdůraznil, že původní změna zákoníku práce, která legalizovala počet dobrovolných přesčasových hodin na 832, tedy dvojnásobek, vycházela z podnětu lékařské obce a podpořili ji všichni členové sněmovního zdravotního výboru. Teprve v praxi se ukázalo, že to nebyl dobrý nápad a „mnozí, kteří s tím nejprve souhlasili, od toho dali ruce pryč“. Proto se nyní novela bude urychleně novelizovat.

Česká lékařská komora a odbory nyní trvají na zvýšení tarifních platů ve všech typech nemocnic. Proč jim nelze vyhovět? „Je tady návrh ministra Válka na zvýšení platů nastupujících lékařů, ale pokud bychom měli zasahovat do soukromé sféry, je to úplně jiná debata. Nemyslím si, že stát má stanovovat platy v privátním sektoru a nevidím v tom žádný přínos. Naopak v oblasti školství, kde jsme zákonem garantovali učitelské platy na úrovni 130 procent průměrné mzdy, to přináší řadu problémů a každá příští politická reprezentace si podobný krok bude rozmýšlet,“ konstatoval Fiala.

Ohrozí stávka lékařů péči v nemocnicích? Petr Fiala reagoval v debatě Deníku:

Akutní zdravotní péče v nemocnicích nebude ohrožena, řekl Fiala v debatě Deníku

Zdůraznil, že v resortu zdravotnictví se nahromadilo mnoho potíží, jež se neřešily roky, přičemž po jeho vládě se chce, aby je vyřešila během několika týdnů, ačkoli bez strukturálních změn to není možné. „Nikdo se nemusí bát, že by v nemocnicích byla ohrožena akutní péče. A u plánovaných operací také nedojde k významnému posunu. Tady mám na mysli hlavně pondělní odborářský protest. A než nastane prosinec a případné výpadky, dojde ještě k řadě jednání a pokusů o řešení situace,“ ujistil Petr Fiala.

S mladými lékaři mluvit bude

Na připomínku moderátorky, že mladým lékařům reprezentovaným viceprezidentem profesní komory Janem Přádou, jde skutečně především o kvalitu nemocniční péče a také její efektivitu, Fiala odvětil: „Je dobře, že rozlišujete mezi skupinami protestujících. Jedna věc je snaha mladých lékařů vytvořit odpovídající podmínky pro sladění profesního a soukromého života. To je legitimní debata a já ji chci vést. Druhá věc je, co se na to nabalilo a co z toho udělaly odbory. Teď to splývá dohromady a je to poněkud nepřehledné, ačkoliv je dobré rozlišovat.“

Postoj odborů je neodpovědný

Odbory, které vyhlásily 27. listopad Dnem protestu, zdůvodňují svůj postoj neutěšeným stavem ekonomiky, poklesem reálných mezd, drahými energiemi, vysokou inflací a snížením HDP. Odvolávají se i na článek německého listu Die Welt, který označil Česko za nemocného muže Evropy.

Premiér Petr Fiala o stávkách i aktuální kondici české ekonomiky:

Zdroj: Deník

Jaký je premiérův komentář? „Postoj odborů považuji za neodpovědný, v oblasti školství je nepochopitelný, protože všechny vládní kroky vedou k tomu, aby tento prioritní resort vůbec nepocítil problémy, jež ve veřejných financích máme. Meziročně v něm došlo k navýšení prostředků i v nepříznivé rozpočtové situaci, garantujeme platy učitelů. Pokud jde o českou ekonomiku, čísla nejsou tak katastrofální, jak někdo tvrdí. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě a firmy nebankrotují, naopak vykazují zisky. Naše vláda provedla zemi energetickou krizí i vysokou inflací, které nijak významně nezasáhly naše hospodářství a nevedly k hromadnému krachu firem. Příští rok inflace, jež byla způsobena válkou na Ukrajině i nezodpovědným hospodařením Babišovy vlády, klesne na žádoucí míru. Chci zdůraznit, že naši předchůdci zanedbali energetickou bezpečnost, rozvoj obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky. V roce 2025 jsme mohli čerpat víc energie z jádra z dalších bloků v Temelíně, ale jejich vybudování zastavil Andrej Babiš. To jsou faktory, které ovlivňují ekonomiku teď i na několik let dopředu. Naším úkolem je co nejrychleji tuto situaci spravit, což uděláme,“ uzavřel předseda vlády jubilejní 40. debatu Deníku.