Měl by stát dávat více peněz do sportu, aby ČR měla na příštích OH více medailí? Hlasujte v anketě pod článkem.

Předseda vlády před zahájením her uvedl, že deset medailí by byl úspěch, ale s osmi by byl spokojený. Nejde ovšem o pocity politiků, nýbrž o peníze daňových poplatníků. Má smysl podporovat sport sedmi miliardami ročně, když nepřinášejí očekávané cenné kovy na mezinárodních soutěžích? A to včetně hokeje, který byl letos zlatý po čtrnácti letech.

Nebo je to scestná úvaha, protože nikoliv stupínky vítězů, ale masové sportování je prioritou? Pohříchu ani v této oblasti se příliš nedaří, tělesná výchova na školách je trpěnou popelkou, málokde jde o hodiny, na něž se děti těší a v nichž reálně sportují. Jaké záměry má vláda v této oblasti, nechybí Česku ministerstvo sportu?

Olympiáda ovšem vyvolala i vášnivé debaty. Ty se netýkaly výkonů na sportovištích, avšak zahájení her. To přineslo velkolepou podívanou, ale také řadu kontroverzí, například rozpaky nad ztvárněním Poslední večeře.

close info Zdroj: Deník zoom_in Ví premiér, co vás trápí?Kardinál Dominik Duka k tomu na svém blogu na serveru idnes.cz napsal: „Vytvořil se trojlístek olympiád 1936 – Berlín, 1980 – Moskva a nyní Paříž 2024. Olympiáda nastolila mír. Proto zmíněné tři olympiády odporují těmto zásadám. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům: k nacismu, komunismu a k novým ideologiím, které nám vlastně říkají, že neexistuje lidská identita. Z toho důvodu také ale neexistuje právo a neexistuje ani potřeba míru a přátelství. Muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu, je toho potvrzením,“ míní Duka.

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články najdete pohromadě ZDE.

Jak se k tomuto výroku staví premiér Fiala a vadilo mu něco na pojetí úvodního ceremoniálu? Kromě tohoto tématu se zeptáme na letní korupční aféru, jež se dotýká i radního města Karlovy Vary Petra Bursíka z ODS.

Sledujte debatu ve čtvrtek v 10:00.