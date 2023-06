Vláda Petra Fialy má další problém. Schválený deficit rozpočtu na letošní rok ve výši 295 miliard korun bude podle mnoha expertů dodržen jen stěží. Za hrátky s nepřesnými čísly ji kritizoval i prezident Petr Pavel. „Ministerstvo financí nadhodnocovalo příjmy, podhodnocovalo výdaje. To není sice nic nového, problém je ale zmatečnost celého obrazu. Nikdo – a to ani odborníci – neví, z jakých údajů vycházet,“ řekl v Partii TV Prima.

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník

O vážnosti situace svědčí i to, že čtyři strany pětikoaliční vlády se znovu chtějí v rámci konsolidačního balíčku vrátit ke spotřební dani z tichého vína. Odolávají jen lidovci, ale budoucí ministr zemědělství Marek Výborný není z jižní Moravy, takže nakonec možná povolí i on. Ještě před měsícem přitom premiér tvrdil, že tuto daň neuvalují na víno okolní země, a proto je vyloučené takto zatížit moravské a české vinaře. Najednou to neplatí? Stejně jako předvolební závazek ODS, že daně se v žádném případě zvyšovat nebudou.

Vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2024. Počítá se schodkem 235 miliard

Místopředseda sněmovny a ekonomický expert ODS Jan Skopeček narovinu přiznal, že tento slib bude porušen. Nahoru půjdou daně z příjmu právnických osob, DPH, spotřební daně z neřestí i daň z nemovitosti.

Jak ukazuje výsledek ankety Deníku, lidé pro takový postup nemají pochopení, jakkoli vážná je mezinárodní situace. Podle nich si kabinet měl poradit se schodkem lépe. Stejně jako s kapacitou středních škol. Místo toho se na místa na gymnáziích čeká fronta a poslanec STAN Jan Lacina rodičům vzkázal, že si musejí vybrat mezi dobrým vzděláním, nebo domem se zahradou za městem.

Anketa Deníku: Máte pochopení pro zvyšování daní?Zdroj: DeníkMnozí voliči to vnímají jako porušení smlouvy mezi občany a politiky, jimž svěřili správu věcí veřejných. Kdy mají lidé právo na občanskou neposlušnost? Je tím okamžikem třeba fakt, že úřady nestíhají vyřizovat žádosti o výplatu důchodů, takže dvanáct tisíc seniorů nedostalo v zákonné lhůtě penzi?

