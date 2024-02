Nedaří se a nedaří. Ekonomika neroste, ba naopak se potácí na předcovidové úrovni. V lednu skončilo hospodaření státního rozpočtu s deficitem 26 miliard. Domácnosti i firmy šetří, všichni čekají, co s jejich peněženkami udělají zvýšené daně, odvody a změny DPH.

Tato trvalá nejistota se promítá i do politických preferencí. Podle čerstvého průzkumu agentury STEM by volby suverénně vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. Druhá by skončila ODS se třinácti a třetí Piráti s jedenácti procenty. Do sněmovny by se dostalo i SPD s deseti a hnutí STAN se sedmi procenty. Na pětiprocentní hranici volitelnosti je TOP 09 a lidovci jsou pod ní s necelými třemi procenty.

Vládní tábor hledá, kudy z této šlamastyky ven. Proto se zamýšlí i nad 37 doporučeními z dílny Národní ekonomické rady vlády (NERV). A jak uvedl ministr financí z ODS Zbyněk Stanjura, určitě by chtěli aplikovat do praxe zkrácené povolovací procesy a flexibilnější pracovní podmínky. „Když vidíte dlouhodobě nulovou nezaměstnanost, tak není žádný důvod, abychom nerozvolnili vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,“ prohlásil.

K tomu členové NERV píšou: „Problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou v České republice nepropustitelní.“ Mezi nápravná opatření řadí „možnost propuštění zaměstnance bez udání důvodu, v rozumné lhůtě s odstupným závislým například na výši odpracovaných let“.



Odbory soudí, že by to poškodilo znevýhodněné či méně kvalifikované zaměstnance. „Politici by si měli uvědomit, jak velký nesmysl a problém to je,“ míní odborářský šéf Josef Středula.

Jak se k návrhu NERV staví Petr Fiala? Zeptáme se v debatě Deníku ve čtvrtek 15. února v 11.00.