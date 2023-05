Už počtvrté bude hostem Deníku.cz prezident Petr Pavel. V pravidelných debatách pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta se redaktorka Kateřina Perknerová ptá hlavy státu i za čtenáře na aktuální dění. Přímý přenos si nezapomeňte zapnout ve středu 24. května v 11.15.

Debata Deníku: Prezident Petr Pavel hostem Kateřiny Perknerové. | Foto: Deník

Petr Pavel v posledních dnech navštívil řadu zemí, ale také se chystá na domácí výjezd, konkrétně na Vysočinu. Co bude řešit nově vzniklé oddělení regionů a komunit jeho Kanceláře? Na co konkrétně míří Pavlova kritika vlády, která podle něj rozhoduje shora, bez konzultací se starosty a hejtmany? Jak vnímá navržený vládní úsporný balík, změnil by na něm něco?

Chtěli byste se na něco zeptat prezidenta Pavla i vy? Zašlete svou otázku na mail moderátorky debaty: katerina.perknerova@denik.cz.