Je tu třetí předvolební duel Deníku.cz, tentokrát s vicepremiérem pro digitalizaci, ministrem pro místní rozvoj a předsedou Pirátů Ivanem Bartošem a předsedou Přísahy Robertem Šlachtou. V 15 minutách Kateřiny Perknerové se utkají nad tématy, jež se nepochybně objeví v kampani do krajských a senátních voleb.

Zatímco o vlivu ostatních regionálních či celostátních záležitostí můžeme spíš spekulovat, v případě stavebního řízení a jeho digitalizace je to jednoznačné. Od 1. července, kdy vešel v účinnost nový stavební zákon, se na hlavu Ivana Bartoše spustila lavina kritiky od stavebníků, starostů, architektů a úředníků. Systém nefungoval, nepouštěl zpracovatele do dalších kroků, nekomunikoval s externími rejstříky. Nespokojeni byli i koaliční partneři Pirátů, takže nakonec se vláda rozhodla vrchnímu „ajťákovi“ poskytnout výpomoc ministrů financí, průmyslu a dopravy. Ruku k dílu přiloží též přizvaní experti ze soukromé sféry.

Je to pro Piráty reputační blamáž a kde se stala zásadní chyba? Zajímat nás bude ovšem především to, kdy vše bude běžet jako švýcarské hodinky. Avšak sám ministr pro místní rozvoj míní, že jeho úkolem ve vládě jsou i důležitější věci, například podpora bydlení. Jenže na tu mu ministr financí Zbyněk Stanjura nechce dát požadovaných sedm miliard korun. Piráti proto zvažují, že rozpočet nepodpoří. Odejdou z vlády? Jak situace kolem stavby startovacích či sociálních bytů vidí šéf Přísahy Robert Šlachta, který kandiduje do Senátu a chce v krajských volbách potvrdit trvalou přítomnost své strany na české politické scéně?

A neměl by se stát starat o jiné věci než budování bytů? Podle prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly je na zváženou, zda sto nebo dvě stě bytů ročně stojí za tak štědrou dotační podporu. A Jiří Kejval, který chce vybudovat skiareál v Kanadě, přidává neuvěřitelnou zkušenost. Po zakoupení pozemku slyšel od tamních úředníků jedinou větu: „Je to vaše, stavějte, kácejte, bourejte nebo buduje, jak chcete.“ Proč to v Česku děláme přesně opačně?

I to jsou otázky pro Ivana Bartoše a Roberta Šlachtu.

Odpovědi uslyšíte v úterý v 10.00 v duelu Deníku.cz