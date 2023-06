Deník.cz nabízí čtenářům a divákům výjimečnou možnost zapojit se do politického dění a oslovovat, sledovat a kontrolovat jejich volené zástupce. To vše díky projektu unikátních debat Deníku s Petrem Pavlem, Petrem Fialou a Andrejem Babišem.

Zleva: premiér Petr Fiala, prezident Petr Pavel a lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Rozhovory s politiky jsou pilířem novinářské práce. Těm prvním nabízejí možnost vysvětlovat své kroky, těm druhým ptát se jich na to, o čem by raději mluvit nechtěli. A to vše se děje proto, aby občané, voliči, zjistili, zda si vybrali správně, nebo mají důvod ke zklamání a změně.

Petr Fiala o snížení platů politiků (18. 5. 2023):

Zmrazí se kvůli úsporám platy politiků? Sníží se, řekl premiér Petr Fiala

Deník.cz už před sněmovními volbami v roce 2021 nabídl sérii krátkých online debat s kandidáty na premiéra Ivanem Bartošem (Piráti), Andrejem Babišem (ANO) a Petrem Fialou (ODS, SPOLU). Letos pak trhal divácké rekordy prezidentský duel mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem.

A s předsedou vlády Petrem Fialou Deník vede on-line debaty už osm měsíců. Tento čtvrtek bude na pořadu třiatřicátá. Ty se vždy odvíjejí od názorů lidí na aktuální témata, ať už jde o přijímací zkoušky na střední školy, rušení poboček České pošty, nedostatek praktických lékařů a stomatologů v regionech, valorizaci penzí, nebo konsolidační balíček.

Petr Pavel o demonstracích a návrzích nespokojených občanů (18. 4. 2023):

Zdroj: Deník

Čtenáři se do diskusí zapojují prostřednictvím anket i dotazů. Nejvíc emocí, a tedy i reakcí vzbudil záměr vlády snížit mimořádnou valorizaci penzí.

Periodicky se také opakují dotazy na platy ústavních činitelů, neboť jejich růst v období všeobecného šetření lidé nesou velmi nelibě.

Petr Fiala o rodičovském příspěvku (4. 5. 2023):

Fiala: Zvýšení rodičovského příspěvku slíbit nemohu. Rozpor v koalici odmítl

Za všechny přinášíme stanovisko Františka Hradila: „Právě v těchto dnech slyšíme od rána do večera ze sdělovacích prostředků o tom, jak se vláda snaží snížit schodek státního rozpočtu, a přitom vidíme, jak diletantsky to dělá. Oškubává kde koho, přitom na své přemrštěné platy si sáhnout nedá. S tím by mohl pohnout jedině náš nový kompetentní a solidní prezident Petr Pavel, na kterého jsme dvacet let čekali. Paní redaktorko, snad se Vám podaří na toto téma s panem prezidentem pohovořit.“

To se i stalo.

Atraktivní formát

Po inauguraci Petra Pavla jsme letos zahájili i seriál živých vstupů pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta. Pátý díl přineseme již zítra. Deník.cz dává prostor také opozičním pohledům, a proto jsme oslovili lídra hnutí ANO Andreje Babiše. Podruhé jeho odpovědi uslyšíte příští úterý.

Andrej Babiš o popření balíčku a vrácení daní (16. 5. 2023):

Zdroj: Deník

„Pro Deník je to velice prestižní záležitost, protože se mu daří oslovovat nejvýznamnější politiky v zemi, kteří rozhodují o našich životech, výši daní, kvalitě veřejných služeb,“ hodnotí unikátní projekt politolog Jan Kubáček.

Debaty Deníku s Kateřinou Perknerovou:

(obrázek je nutné rozkliknout)

Zdroj: Deník

Živé debaty umožňují bezprostřední a pravidelný kontakt vrcholných politiků s voliči. „Je to bezesporu velmi atraktivní formát. Politikům se při jejich intenzivním programu stává, že jsou často více v cizině než doma a jsou obklopeni hlavně straníky a poradci či poslanci. Logicky se tak časem od běžných smrtelníků odtrhnou a ztrácejí s nimi kontakt. Deník jim nabízí velmi účinnou zpětnou vazbu i šanci přenést svůj pohled na svět, priority, představy takřka do každé české, moravské a slezské domácnosti a nebýt závislý na stranících, sponzorech či sekretariátech,“ míní Kubáček.

Petr Pavel o nedostatku míst na středních školách (24. 5. 2023):

Akutní nedostatek míst na středních školách se musí vyřešit do září, řekl Pavel

Debaty, jež je možné kdykoli dohledat na webu Deníku, plní i jakousi dozorovou roli. Každý občan si před volbami může pustit jejich záznam, aby zjistil, co k danému tématu lídr pětikoalice či opozice, eventuálně hlava státu, říkali před rokem nebo dvěma.

Petr Fiala o situaci na České poště (30. 3. 2023):

Zdroj: Deník

„Jde o účinný občanský nástroj ke kritickému zhodnocení jejich práce. Zároveň má politikům připomínat, že musejí přemýšlet o tom, co vypouštějí z úst a slibují. Občané si totiž mohou ověřit, jak to reálně naplňují, a průběžně je s tím konfrontovat. Multimediální podoba debat je ideální pro pověstné vystavování účtů. Pro politiky je to tak nejen příležitost, ale též závazek vážit svoje slova,“ dodal politolog Kubáček.