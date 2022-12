Fialovy předpovědi

Premiér se ve čtrnácti živých vysíláních představil jako rozvážný politik. Většina jeho slov se potvrdila. V první debatě 8. září premiér uvedl: „Zastropujeme ceny elektřiny a plynu pro domácnosti, veřejné instituce a do jisté míry i pro podnikatele tak, aby všichni měli dostatek energie za přijatelné ceny.“

O dva týdny později předpověděl: „Andrej Babiš objíždí celou republiku a dělá kampaň i tam, kde jeho hnutí v nadcházejících volbách vůbec nekandiduje. Z toho mi vychází jediné, a to, že bude kandidovat na prezidenta.“ A k říjnovým volbám do Senátu v jihlavském obvodu dodal: „Jsem přesvědčen, že Miloš Vystrčil zvítězí.“ V obou případech se premiér nemýlil.

Penze a nadstandard

Na otázku ohledně další možné uprchlické vlny z Ukrajiny 6. října sdělil: „Může to být jeden ze scénářů, který si nikdo z nás nepřeje, ale není nejpravděpodobnější.“ V osmé debatě prohlásil: „Věk odchodu do penze je stanoven na 65 let pro ročníky 1971 let a mladší. Na tom se po dobu působení mé vlády nebude nic měnit.“

V deváté debatě, která byla věnována státnímu rozpočtu a zadlužování českého státu, řekl: „Když se dlouhodobě vytvářejí deficity, žijeme na dluh, což nikdo nechce. Za této extrémní situace jsme ovšem museli přijmout opatření na pomoc lidem, zastropování cen energií, úsporný tarif, deštník proti drahotě. To jsou správné kroky, které ale něco stojí.“

V nejsledovanějším vysílání 1. prosince, jež bylo věnováno zdravotnictví, ujistil: „To, o čem mluví pan ministr Válek a co se objevuje ve veřejné debatě, nejsou nástroje, které by měnily standard péče. Všichni mají a budou mít nárok na stejně kvalitní zdravotní péči.“

Armádní priority

V díle věnovaném modernizaci armády konstatoval: „Nemohu potvrdit žádnou cenu, protože probíhají jednání a jakýkoliv můj výrok by je mohl ovlivnit. Platí, že F-35 je nepochybně nejmodernější stroj páté generace, který bude plnit i za mnoho let, možná i desítek let, armádní cíle a zajišťovat obranyschopnost České republiky.“

V zatím poslední debatě, která hodnotila roční působení pětikoaliční vlády, se Petr Fiala vyjádřil k nelichotivé známce, kterou čtenáři jeho týmu dali: „Klíčové vysvědčení nám lidé vystaví za tři roky ve volbách do sněmovny. Věřím, že v tu dobu budou s prací naší vlády spokojeni. Teď jsme na začátku našeho volebního období a v prvním roce jsme čelili opravdu velkému množství krizí, museli jsme činit nejednoduchá rozhodnutí.“

Ukrajina a mír

Desetiminutovky s premiérem byly ovšem příležitostí i k hlubším úvahám. Fiala se několikrát vyjádřil k ruské agresi na Ukrajině. V tomto směru je jeho postoj pevný a nesmlouvavý. „Mým úkolem není reagovat na průzkumy veřejného mínění, ale dělat správné věci ve prospěch občanů. A to je podporovat Ukrajinu, aby Rusko nemohlo dál prosazovat svou agresivní politiku vůči Evropě. Válku jsme si nevybrali, rozpoutal ji Vladimir Putin, včetně té ekonomické, a vede ji se zeměmi Evropské unie,“ řekl ve druhém díle 16. září. A v předposledním byl přesvědčen, že se podaří prosadit pomoc ve výši osmnácti miliard eur pro Ukrajinu, což se povedlo.

Prezident

Před oficiálním sdělením též Deníku prozradil, že koalice SPOLU v prezidentské volbě zvažuje podporu Pavla Fischera, Danuše Nerudové a Petra Pavla. Přitom konstatoval, že v rozhodování voličů nebude určující pravolevé vidění světa: „Dělicí linie bude demokratická politika, respekt k Ústavě ČR, postoj k populismu a extremismu. Všichni tři jmenovaní kandidáti naplňují naši představu o prezidentovi, který by byl dobrou hlavou státu.“

Na dotaz, zda může být prezidentem bývalý člen KSČ s vazbami na tajné služby, sdělil: „Nepochybně platí, že kandidáti mají veřejnosti věrohodně vysvětlit svoji minulost. Pokud se to stane, mohou důvěru voličů získat. Tak jednoduché to je.“

U příležitosti listopadových výročí pronesl: „Pravda je, že listopad 1939 byl začátek nacistického teroru, zatímco 17. listopad 1989 znamená konec totality. Obě výročí ukazují, že svoboda, demokracie a národní nezávislost jsou velmi křehké věci a nemáme je jen tak, musíme se o ně starat a být připraveni za ně i bojovat.“