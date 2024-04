Noc z 30. dubna na 1. května patří od nepaměti svátku čarodějnic. Už stará germánská tradice hovoří o jejich srazu na hoře Brocken ve středním Německu, kde sídlil jejich pán Satan. S ním je spojeno nejen tradiční peklo, ale i číslo 666. Méně známým faktem je, že tři šestky mají velmi blízko i k takové křesťanské svátosti, jako je svatba.

Marie Klabáčová se může pyšnit číslem popisným 666. | Foto: Deník/Petr Vaňous

Určitě jste někdy od někoho ženatého slyšeli, že manželství je peklo. Pokud mluvil dotyčný o vztahu, který byl zpečetěn v kostele, nemusel být daleko od pravdy. Přes deset let totiž v českém občanském zákoníku figuruje paragraf 666, který ve svém první odstavci hovoří následovně: „Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.“

Původ a význam čísla 666

Ale kde se vlastně vzalo číslo 666? „Vyskytuje se v 13. kapitole knihy Zjevení (Apokalypsy), poslední knihy Bible. Je to alegorická pasáž, kde se píše o jakési smrtelně raněné zlé šelmě, která se uzdravila a znovu se chopila vlády a která pověřila druhou šelmu, aby vykonávala moc jejím jménem. A o té druhé šelmě se píše, že její číslice, které označují člověka, jsou 666,“ uvedl František Novotný z Katedry filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.

Filipojakubská noc: v minulosti byla plná magie, tajemných rituálů i čarodějnic

Fobie spojená s číslem 666 se nazývá hexakosioihexekontahexafobie. Jedná se o iracionální strach nebo obavy spojené s tímto konkrétním číslem. Lidé trpící touto fobií se mohou vyhýbat všemu, co je spojeno s číslem 666, jako jsou adresy, telefonní čísla nebo dokonce datování událostí.

Dodal, že celá pasáž s nejvyšší pravděpodobností odkazuje k událostem v Římské říši na konci 1. století, kdy kniha Zjevení vznikla. Jako nejpravděpodobnější se jeví, že číslo 666 označuje císaře Nerona, který byl už ve své době považován za ztělesnění zla kvůli pronásledování křesťanů.

„K číslu 666 se patrně došlo na základě takzvané gematrie, techniky, kdy se slovům psaným v hebrejské abecedě přiřazují číselné hodnoty, protože každé písmeno hebrejské abecedy zároveň funguje jako číslo. Není bez zajímavosti, že v některých z nejstarších rukopisů knihy Zjevení je tzv. číslo šelmy uvedeno jako 616, což podporuje hypotézu, že číslo označovalo Nerona. Pokud totiž zapíšeme řeckou variantu Neronova jména v hebrejské abecedě, získáme číslo 666, pokud latinskou, získáme 616,“ doplnil Novotný.

Do populární kultury se ale toto číslo dostalo hlavně skrze postavu britského okultisty Aleistera Crowleyho, který se v první polovině 20. století sám provokativně prohlásil za Velkou šelmu 666. Od něj pak přejímají tuto symboliku mimo jiné různé směry moderního satanismu. „Už v 90. letech kolovala populární konspirační teorie o tom, že číslo 666 označuje písmena WWW,“ uvedl Novotný.

Číslo popisné i vesnice

Číslo 666 má však i vtipné a mnohdy nečekané spojitosti s běžným životem. A nejen v už zmíněných církevních svatbách. 666 má na svém obydlí jako číslo popisné v Hradci Králové i Marie Klabáčová. Že by však měla z ďábelského čísla obavy či že by ji v domě někdy řádil ďábel, si nepamatuje. „Bydlím tady asi už sto let a nikdy tu ani v nejmenším nestrašilo,“ řekla s úsměvem žena a dodala, že si až dodnes vůbec neuvědomila, jak výjimečnou má adresu.

Dnes provázejí pálení čarodějnic špekáčky a kostýmy. Předkové kradli košťata

Svůj život v Pekle, tedy tom nad Zdobnicí ve východních Čechách, popsala Šárka Marešová Slezáková. „Mé mládí a dospívání jsem prožila v Pekle (Peklo nad Zdobnicí) a v Roští (osada) a myslím, že mne to motivovalo do dalšího života, a to jen v tom nejlepším. Můj ohnivý zápal pro nové věci pramení z Pekla, a to Roští k tomu… to je prostě přidaná hodnota a spojení, které k sobě patří. Když k tomu přihodím narození v měsíci červnu 6, tak už se pomalu blížím k ďábelskému číslu 666,“ uvedla Slezáková.