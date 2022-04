„Z dětství si pamatujeme třeba plastová chocholatá kuřátka, plastová vajíčka. Ta se v ohromných množstvích prodávají pořád, ale u nás je nenajdete, nepracujeme s nimi,“ líčí floristka Kristýna Hrubá. „Trendy u nás i ve světě se ubírají přírodním směrem, k živé výzdobě a to je to, co skutečně zákazníci oceňují. I za tu cenu, že to nevydrží tak dlouho nebo budou náklady vyšší,“ doplňuje.

Podobně jako v módě i ve floristice se udávají trendy a pořádají přehlídky, které zavelí metodám práce, používaným materiálům nebo barevnému ladění dekorací a vazeb pro konkrétní svátky a významná data.

„Určitě teď dominují světlé barvy, pastelové odstíny. Ze živých materiálů jsou hodně oblíbené pro Velikonoce a jaro obecně cibuloviny – narcisy, hyacinty nebo modřence. Ty nemusí být usazené jen v květináči,“ vysvětluje Aneta Nováková a dříve zmíněným modřencem skutečně skořápku plní a následně umisťuje do větviček buxusového věnce. „Cibulky nemusí být zasazené v hlíně, dokážou vykvést na skořápce přímo na věnci, což je moc hezký efekt,“ usmívá se.

Úsměv na chvíli zkazí malé zranění, střihnutí nůžkami. „K naší práci to patří. Horší je poleptání lepidlem tavné pistole, to bolí víc. Časté je také popíchání od vázacích drátů,“ krčí rameny Nováková. Právě nůžky, tavná pistole a vázací dráty jsou základními kameny floristického náčiní. To z výroby dekorací činí dostupnou kratochvíli i pro laiky.

„Základní vybavení nakoupíte v každém hobby marketu, je dobře dostupné. Horší je to pak s materiálem, který se buď musí koupit, nebo vlastnoručně natrhat nebo sesbírat. U Velikonoc je to horší v tom, že květy v přírodě v podstatě ještě nenajdete, je zima,“ poznamenává Hrubá.

Zájem o tvoření mezi lidmi podle ní stoupá a Velikonoce získávají na oblibě a v domácnostech se objevují složitější vazby než ozdobené větvičky kočiček. „Každé svátky berou lidé jako příležitost zdobit si domov. Velikonoce nejsou žádná výjimka a jejich obliba, co se dekorací týče, určitě stoupá. Navíc je to svátek jara, všechno už kvete, je v tom spousta radosti,“ uzavírá floristka.