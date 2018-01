Hlavatý: Děkuji všem, které neovlivnila mediální a nespravedlivá kampaň

Vítěznému protikandidátovi Janu Sobotkovi královédvorský továrník volal bezprostředně poté, co úřady oznámily konečné výsledky voleb. Jiří Hlavatý svou cestu za návratem do senátorského křesla zakončil úspěšně. Ze druhého místa prošel do druhé volby.

„Panu Sobotkovi jsem pogratuloval k vítězství. Jak se říká, sláva vítězi a čest nám ostatním poraženým kandidátům,“ řekl Jiří Hlavatý. „S velkou pokorou a velkými vděky přijímám druhé místo jako ocenění své práce. Jako občan České republiky usiluji dál o to, abych se do Senátu dostal. Děkuji voličům, kteří se nenechali ovlivnit mediální a vůči mě nespravedlivou kampaní v posledních dvou měsících,“ dodal Hlavatý. Narážel tím na sérii článků, které se týkaly jeho zvolení do Poslanecké sněmovny na podzim loňského roku. Právě Jiří Hlavatý totiž dosud držel senátorský post, který získal v řádných volbách v roce 2014. Zvolením do sněmovny o něj přišel. Před druhým kolem senátorských voleb, které se konají v souběhu s volbou prezidenta, prý neplánuje výraznější kampaň. „Považuji se za bezúhonného člověka. Do voleb jsem šel jako čestný podnikatel, který vede úspěšnou firmu a který by chtěl zkušenosti z podnikání přenést do politiky. To je především slušnost, starost a péči o všechny zaměstnance. S tím souvisí i má opakovaná jednání před komisí Evropské Unie, kde jsem mohl uplatnit svou jazykovou vybavenost,“ vyjádřil se. ČTĚTE TAKÉ: Hlasování skončilo. Do "finále" jdou oba favorité Uznávaný královédvorský podnikatel se zároveň vyjádřil také k milionovým nákladům, které jsou s opakovanou volbou spojené. „Po celý svůj podnikatelský život já sám i firma Juta, kterou vedu, platíme veškeré daně v České republice. Nemáme žádné účty v Monaku, Holandsku, Kajmanech nebo na Kypru, proto často médii probírané náklady na volby nepovažuji za zcela férové vůči mé osobě,“ uvedl Jiří Hlavatý. Hlavatý podporu získal především v okolí Dvora Králové, kde žije a podniká. Ve městě, kde desetimilionovým darem v minulosti podpořil nemocnici či lobboval za zachování gymnázia, má podporu veřejnosti dlouhodobě. Získal ji i tentokrát, když mu dalo hlas 57,07 procent královédvorských voličů. „Věřím pracovitým lidem, kteří dobře vědí, že není nic zadarmo a za vším je velká dřina. Rodiče mě vychovali ke slušnosti, respektu k lidem a k toleranci různých názorů. A tím se celý život řídím,“ dodal Jiří Hlavatý.

Autor: Jaroslav Pich