Ve sbírce na portálu Donio se podařilo vybrat téměř 600 tisíc korun. Díky nim se uskutečnilo přes tisíc terapeutických sezení pro téměř 400 lidí z Ukrajiny. Nové klienty však museli přestat přijímat, protože neziskovce docházejí finance. „Češi jsou již unavení válkou i inflací, peněžní sbírky se již tolik nedaří. Potřebovali bychom spíše nějaké systémové proplácení terapií od státu nebo od nějakého podniku či filantropa,“ uvedl Pařízek.

Ukrajinci zažili mezní zkušenosti, příběhy jsou těžké i pro nás, říká terapeutka

Příjem klientů museli zastavit v momentě, kdy se poptávka zvyšovala. Jak zakladatel projektu vysvětluje, posttraumatické reakce bývají zpožděné, dostaví se leckdy až půl roku po prožitém traumatu. Nápor očekávají také v souvislosti se začátkem školního roku, kdy ukrajinští žáci a studenti nemusí zvládat náročný přechod do cizího vzdělávacího prostředí.

Video (14:29-16:36): Psychoterapeutka Sylvie Stretti vysvětluje, v jakém psychickém rozpoložení se nacházejí ukrajinští uprchlíci

Každý klient, jehož zasáhla válka na Ukrajině, má nárok na dvanáct bezplatných terapeutických sezení. Jde o střednědobou péči a dle odborníků to rozhodně není hodně. „Lidé ke mně přicházeli natolik vyděšení, že při prvních sezeních potřebovali jen klidný hlas, úsměv a vstřícnost. Reagovali i jen na to, že proti nim sedí po tolika prožitcích zla hodný člověk. Když přijdete jen s baťůžkem a máte začít novou existenci, to není na dvanáct sezení, to je spíše na několik let,“ vylíčila jedna ze zapojených psychoterapeutek Magda Bartošová.

Jde o někdejší moskevskou zpravodajku rádia Svobodná Evropa, která nyní zúročuje svou znalost ruštiny. „Zažila jsem tam Putinovo přebírání moci. Tato zkušenost mě formovala a když jsem viděla letos tu ruskou agresi na Ukrajině, přišlo mi to tak nesmyslné a nespravedlivé. Věděla jsem, že něco musím dělat,“ vysvětlila svůj vstup do projektu.

Popsala také, jak všechny ty vyslechnuté příběhy ruské zvůle a utrpení obyčejných ukrajinských lidí pro ni znamenali obrovskou emoční zátěž. Nejde o případy, s nimiž by se čeští psychoterapeuti běžně setkávali. „Člověk zažívá i vlastní bezmoc, že nemůže pomoci okamžitě, že to chce čas,“ dodala. „Chodí za námi i lidé, jímž Rusové zabili před očima rodiče, přichází děti, jež mají panickou hrůzu z letadel. Jde to úplně mimo naši kulturní zkušenost,“ doplnil Pavel Pařízek. Zařídil proto svým pracovníkům školení na traumaterapii a také konzultace se supervizory, tedy zkušenějšími kolegy.

K Magdě Bartošové nejčastěji chodí dva typy klientů: dezorientovaní běženci v šoku, kteří utekli s malým zavazadlem kvůli akutnímu nebezpečí, a pak také příbuzní uprchlíků, kteří studovali v Česku a najednou se museli postarat o své nešťastné rodiče z Ukrajiny. „Role se najednou obrátily, nevyspělé děti musely převzít zodpovědnost za rodiče. Zažívali nesmírné přetížení a stres, což si zahrávalo s jejich psychickým zdravím,“ popsala.

Zatímco normálně stojí hodina konzultací tisíc korun, v rámci projektu #hlavunadvodou pracují zúčastnění psychoterapeuti za polovinu a první sezení poskytují zdarma, aby bylo možné jejich služby ufinancovat. Dvanáct sezení mohou on-line dokončit i běženci, kteří se vrátili na Ukrajinu či odcestovali do zahraničí za svými blízkými.

Jak lze pomoci?

Na stránkách dobročinných sbírek Donio.cz lze přispět libovolnou částkou do sbírky #hlavunadvodou, určenou pro financování psychoterapie lidem zasaženým ukrajinskou válkou. Platit lze kartou či bankovním převodem, dar si lze odečíst z daňového základu, přičemž potvrzení přijde emailem. Lze si také nechat vystavit certifikát a věnovat ho někomu jako dárek.