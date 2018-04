Délka vlády v demisi? Babiš brzy dostihne Topolánka, koalice se však již rýsuje

Kabinet Andreje Babiše (ANO) v úterý vyrovná první vládu Mirka Topolánka (ODS) v délce vládnutí v demisi. Krátce předtím, než s ministry dovrší délky vlády 90 dnů, se však začala rýsovat dohoda ANO se sociální demokracií o kabinetu tolerovaném komunisty, který by menšinovou vládu ANO mohl nahradit.

ČSSD v pátek souhlasila s tím, aby se obnovila jednání, která zkrachovala dva týdny předtím. Strany již dříve pokročily v hledání programového průniku, vznik vlády by však mohly zkomplikovat některé požadavky ČSSD, případně referendum, které mezi svými členy o případné koaliční dohodě uspořádá.

Babiš se kvůli odmítavým postojům ostatních stran krátce po volbách rozhodl, že zformuje menšinový kabinet. Později to zdůvodnil také snahou zamezit tomu, aby v Česku během koaličních jednání pokračoval předchozí kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Opozice kritizovala, že předseda ANO se pro kabinet ani nepokusil získat podporu, takže ho ve Sněmovně v polovině ledna podpořili jen poslanci ANO. Politici také kritizují některé kroky kabinetu bez důvěry, především personální zásahy do struktury ministerstev.

Kabinet ANO je v demisi od 24. ledna. Zhruba tři měsíce strávil v demisi se svými ministry na přelomu let 2006 a 2007 také Topolánek, prvenství pak drží se 169 dny úřednický kabinet Jiřího Rusnoka. ANO od ledna separátně vyjednávalo o programu s KSČM, SPD a sociální demokracií. Průtahy měly podle Babiše objektivní důvody, odkazoval například na únorový sjezd ČSSD, do kterého nebylo jasné, s kým v sociální demokracii rozhovory vést. V půlce března pak ANO ohlásilo, že zhruba měsíc bude jednat jen s ČSSD.

Rozhovory zkrachovaly zhruba před dvěma týdny na personálních otázkách. ANO nepřistoupilo na požadavek, aby kvůli trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda nebyl ve vládě Babiš, ani na alternativu, podle které měl Babiš ve vládě být a ČSSD měla držet ministerstvo vnitra. To mělo podle ČSSD zajistit, že policisté v Babišově dotační kauze nebudou vystaveni tlaku. Prezident Miloš Zeman pak Babišovi doporučil, aby jednal o vládě s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie. Spolupráci s SPD však odmítla část představitelů ANO a výbor hnutí vyzval vyjednavače k obnovení rozhovorů s ČSSD.

Sociální demokraté na znovuotevření jednání přistoupili v pátek po těsném hlasování stranického předsednictva. Podle současné nabídky by ČSSD měla vést ministerstvo vnitra, sociální věci, zemědělství, kulturu a buď obranu, nebo zahraničí. Místopředseda ANO Richard Brabec dnes řekl, že v zásadě finální text programového prohlášení vlády i koaliční smlouvy by rád měl do konce tohoto týdne. Začátek rozhovorů očekává ve středu nebo ve čtvrtek s ohledem na to, že vláda v demisi bude v úterý a ve středu na jedné ze svých cest do regionů v Moravskoslezském kraji.

Jednání by mohly zkomplikovat některé požadavky sociálních demokratů. Ti by chtěli v koaliční smlouvě s ohledem na trestně stíhaného Babiše zakotvit, že člen kabinetu jej musí v případě prvoinstančního odsouzení opustit. ČSSD také apeluje na změny v rozdělení postů ve Sněmovně. Odstranění politiků SPD z čela Sněmovny či výborů by mohlo otupit spolupráci ANO a SPD při klíčových hlasováních.

Opozice dosud hovoří o tom, že obě hnutí společně s komunisty tvoří v dolní komoře už od voleb hlasovací koalici a i po dohodě s ČSSD ji mohou v případě potřeby tvořit dál. Brabec nechtěl předjímat, jak se ANO k požadavku postaví.

ANO a ČSSD mají ve Sněmovně dohromady 93 poslanců. Komunisté jich mají 15, pro získání důvěry by tak vládě ANO a sociálních demokratů stačil i odchod zástupců KSČM v době hlasování ze sálu. Pokud bude dohoda nalezena, posoudit by ji měli všichni členové ČSSD ve stranickém referendu.

Ještě před dvěma týdny, tedy před iniciativou ANO obnovit jednání, byli sociální demokraté na druhé části svého sjezdu k možné spolupráci s ANO skeptičtí. Převažovala kritika Babiše za jeho výroky směrem k ČSSD. Zaznívaly také výhrady k jeho stíhání s odkazem na to, že pokud by ho strana tolerovala, měla by na koaličního partnera menší požadavky než na své vlastní politiky.