Na facebookové události je k protestu přihlášeno zatím zhruba 4600 lidí, dalších 15 tisíc se o akci zajímá. Spolek loni pořádal dvě největší veřejná shromáždění po listopadu 1989 na pražské Letné. V červnu i v listopadu dorazilo podle různých odhadů mezi 250 tisíci až 285 tisíci lidmi. Za loňský rok spolek zorganizoval v 370 obcích a městech 1500 akcí. Letos plánuje také uspořádat po celé ČR více než 200 besed, diskusí či jiných událostí, na které chce zvát i odborníky a známé osobnosti.

„Na pražské akci nepůjde především o protest proti Stanislavu Křečkovi. Volba S. Křečka ombudsmanem je \'jen\' obzvlášť křiklavým příkladem toho, jak jsou státní správa a významné instituce krok za krokem systematicky a záměrně politicky rozkládány a privatizovány. Účelová koalice ANO, SPD, KSČM a Hradu za asistence části ČSSD postupně a systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům," uvedl už dříve Milion chvilek.

Vondrovi se postoj k V4 nelíbí

„Pokud to tahle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízené politikům. V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční. Vládní politici se zabetonují u moci pokřivením celého systému," uvedl předseda spolku Mikuláš Minář.

Postoj Milionu chvilek vůči některým zemím visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) kritizoval na facebooku například místopředseda ODS Alexandr Vondra. Visegrád má podle něj strategický a bezpečnostní význam. Účast na protestu vyloučili například někteří členové lidoveckého předsednictva. Také šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Milion chvilek k tomu, aby lídry demokratických stran neškolil, ale aby s nimi spolupracoval.

Veřejnoprávní média v ohrožení?

Milion chvilek v reakci na svém facebooku poznamenal, že nehodlá protestovat proti jiným státům nebo jim říkat, co mají dělat. „Nuže, ještě jednou a nahlas - považujeme za nutné hlasitě upozornit na cílený postupný rozvrat našich demokratických institucí, které by měly z principu zůstat nezávislé na politicích," poznamenal spolek.

Podle Milionu chvilek by po úřadu ombudsmana mohla být další „napadenou institucí" veřejnoprávní média poté, co Sněmovna v březnu doplní nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. „Podle výběru užšího okruhu kandidátů je vážný důvod k obavám, že by to mohl být jeden z kroků na cestě k omezení či likvidaci jejich nezávislosti na politicích," poznamenal spolek.