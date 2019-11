Spolek Milion chvilek pro demokracii od počátku své existence dbá na celostátní rozměr svých akcí. Pražské demonstrace střídá s regionálními. U příležitosti 30. výročí listopadové revoluce se lidé na jeho podnět sešli ve všech krajských městech, celkově pak na 182 místech v celé zemi. Série shromáždění, jež probíhala mezi 8. a 20. listopadem, skončila ve středu v Brně. Dohromady se jich zúčastnilo na 25 tisíc lidí.

Demonstrace proti Andreji Babišovi na Letné 16. listopadu 2019. | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

„Regionální akce jsou pro budoucnost klíčové. To, že si i v den, kdy se konala celá řada akcí organizovaných jinými spolky či přímo obcemi, našlo tolik lidí chvilku na demonstrace Milionu chvilek, ukazuje na zásadní zájem velké části občanů o současné dění a současné problémy. Není to jen Letná, ale právě menší místní akce, co nakonec může přilákat pozornost většího počtu místních obyvatel a rozšířit naše požadavky, varování i vize po celé republice,“ uvedl Benjamin Roll, mluvčí spolku.