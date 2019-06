Iniciativa to dnes oznámila ČTK a odpoledne má tiskovou konferenci. Demonstrace za demisi Benešové se konají každý týden od konce dubna. Na Václavském náměstí se před dvěma týdny sešlo podle organizátorů 50 tisíc lidí, minulý týden demonstrovaly tisíce lidí na různých místech mimo hlavní město.

"Budeme požadovat už nejen demisi Marie Benešové, ale také demisi trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. Máme toho dost!" píše se na facebookové události, která úterní demonstraci svolává. "Vzhledem k tomu, jaké máme již nyní ohlasy z regionů (lidi jsou skutečně nabuzení přijet) a že tentokrát ozvučíme i spodní část Václavského náměstí, je možné, že půjde o největší demonstraci od roku 1989," uvedla iniciativa Milion chvilek.

Demonstraci podpoří i osobnosti

Na úterní demonstraci vystoupí například ředitel nevládní organizace Transparency International David Ondráčka, zakládající člen Unie daňových poplatníků ČR a specialista na postupy ministerstva financí David Hubal, spoluorganizátor slovenských protestů Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, herečky Bára Hrzánová a Jitka Čvančarová, muzikant Mário Bihári a skupina Buty. Hymnu zazpívá Hana Ulrychová.

V protest proti Babišovi se proměnila už demonstrace na Václavském náměstí před dvěma týdny. Kritici mu ve vystoupeních z pódia vyčítali střet zájmů, kterým se zabývají i instituce Evropské unie, trestní stíhání v případu Čapího hnízda, dotace pro jeho někdejší firmu Agrofert i údajnou spolupráci s komunistickou Státní bezpečnosti (StB). Lídr protivládních demonstrantů Mikuláš Minář vyzývá Babiše k televiznímu duelu. Babiš to odmítá, podle Mináře se pravděpodobně obává porážky, protože své kroky nedokáže obhájit.

Výchozím důvodem k demonstracím bylo jmenování Benešové ministryní spravedlnosti. Spolek Milion chvilek požaduje její odchod z funkce a jmenování nezávislého ministra. Politici by podle něj měli zahrnout do zákonů sedm pojistek pro nezávislost justice. Spolek se obává zásahů do justice v době, kdy policie podala návrh na obžalobu Babiše z podvodu při získání dotace na konferenční a rekreační areál Čapí hnízdo. Benešová i Babiš ale odmítají, že by narušení nezávislosti justice hrozilo. Benešová minulý týden uvedla, že se s protesty naučila žít.